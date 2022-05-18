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Küresel güvenlik sorunları DEÜ’de tartışıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün gerçekleştirdiği ‘Sınır Alanlarda Güvenlik Algısı: AB, Ortadoğu ve Rusya’daki Fırsatlar ve Zorluklar’ başlıklı konferansta uluslararası güvenlik sorunları tartışıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin güvenlik ve işbirliği konularındaki gayret ve çalışmalarını, bilim dünyasında paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu

İZMİR 18.05.2022, 09:52
Küresel güvenlik sorunları DEÜ’de tartışıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün gerçekleştirdiği ‘Sınır Alanlarda Güvenlik Algısı: AB, Ortadoğu ve Rusya’daki Fırsatlar ve Zorluklar’ başlıklı konferansta uluslararası güvenlik sorunları tartışıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin güvenlik ve işbirliği konularındaki gayret ve çalışmalarını, bilim dünyasında paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği "Sınır Alanlarda Güvenlik Algısı: AB, Ortadoğu ve Rusya’daki Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren küresel güvenlik soruları tartışıldı. Erasmus+ Projesi POWERS Network kapsamında DEÜ Rektörlüğü’nde yer alan 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda iki gün süren konferansta; Rusya, İtalya, Belçika, Ürdün ve Azerbaycan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’deki farklı üniversitelerden gelen konuşmacı ve katılımcılar uluslararası güvenlik sorunlarını tüm boyutlarıyla ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası güvenlik sorunlarının çok yönlü olarak ele alınması gerektiğini belirterek, “Günümüzde uluslararası ilişkilerde; güç zehirlenmelerinin yaşandığına, ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edildiğine, başta terör olayları olmak üzere mülteci ve düzensiz göç hareketlerine şahit oluyoruz. Bireysel ve toplumsal entegrasyonu, sürdürülebilir rekabeti, barışçıl ve insani hedefleri konuşmak yerine; Suriye’deki veya Afrika ülkelerindeki insanlık dramlarını tartışıyoruz. Sınırlar ve dikenli teller, çaresizlikten yola düşmüş insanları engelleyemiyor. Biz Türkiye olarak yanı başımızda patlak veren iç savaş ve karışıklığın ardından; milyonlarca insanı ülkemizde misafir etmeye başladık. Bu süreçte aziz milletimizin yaklaşımı, yapıcı ve olumlu oldu. Devletimizin güvenli bölge tesis etmeye ve insani yardıma yönelik gayretleri ise gerçekten dünyaya örnek teşkil etti. Aslında Suriye meselesi, bölgesel değil; küresel bir sorundu fakat uluslararası camia, yaşanan gelişmelere pek ilgi göstermek istemedi. Peki bu insanlar neden yurdundan ayrılmak zorunda kaldı? Ülkemizi transit geçip Avrupa’ya sığınmak isteyen bu insanlar için neden sert duvarlar örüldü? Bunların cevabını, sadece Türkiye ve çevre ülkelerin değil aynı zamanda Avrupa’nın ve buradaki ülkelerin ve yönetimlerin de düşünmesi gerekiyor” dedi.

Çözüm arayışlarına rehber oluyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ’Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi’ isimli uluslararası bir konferans düzenlediklerini hatırlatan Rektör Hotar, “Bu kapsamlı ekinlikte, sınır güvenliğinin sadece askeri çözümlerle ele alınamayacağını; bunun birçok unsuru olduğunu belirtmiştik. Bu konferansımızın sonuçları çözüm arayışlarında rehber oldu. Bizler, dünyanın her coğrafyasında barış ve istikrarın olmasını; aklın ve bilimin insanlara kılavuz olmasını diliyoruz. Uluslararası diyaloğun geliştirilmesine; savaşın hiçbir zaman çözüm olamayacağına inanıyoruz. Avrupa kadar diğer ülkelerin de toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini; güvenlik noktasında zafiyet getirecek unsurların bertaraf edilmesinin önemli olduğunu da biliyoruz. Ülkemizin gerek sınır güvenliği gerekse işbirliği ve destek noktasında yapıcı davrandığının; AB ilişkilerinde son derece samimi ve iyi niyetli olduğunun uluslararası kamuoyunca bilinmesini arzuluyoruz. Bizler ülkemizin güvenlik ve işbirliği konularındaki gayret ve çalışmalarını, bilim dünyasında paylaşmaya devam edeceğiz. Bu toplantının da referans olacağını umut ediyoruz” dedi.

İzmir’de yapılması önemli

Covid-19 dönemiyle birlikte uluslararası güvenliğin klasik güvenlik konularının ötesine geçtiğini söyleyen DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı ise, “Güvenliğin artık interdisipliner bir konu olarak görülmesi gerekiyor. İşletmecilik alanında ise ulaşım ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi küresel güvenliği sağlamada yetersiz kaldı. Gelecek kuşaklara güvenli bir ortamın sağlanabilmesi için kalıcı çözümlere ihtiyaç var” dedi. Prof.Dr. Balsarı ayrıca konferansın, birçok medeniyetin buluşma noktası olan İzmir’de düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. DEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Karacan ise projenin amacı olan uluslararası güvenlik alanında akademik diyaloğu geliştireceğini vurguladı.

Güvenlik sorunlarına çok boyutlu yaklaşım

POWERS Projesi DEÜ Koordinatörü Prof.Dr. Gül M. Kurtoğlu Eskişar, projenin interdisipliner yapısına dikkat çekti. Eskişar, projenin başladığı 2018 yılından bu yana partner üniversitelerce birçok akademik ve eğitici etkinliğin düzenlendiğini söyledi. POWERS Projesi Genel Koordinatörü ve Rusya Voronezh Devlet Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Dr. Alla Akulshina, projenin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin ev sahipliğinde çeşitli uzmanlık alanlarında görevli akademisyenlerle gerçekleştirilen programda güvenlik tehditlerini konuştuk. Türkiye’nin uluslararası güvenliğin sağlanmasında önemli bir rolü bulunuyor. Bu alanda akademik verilerin toplanmasının önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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