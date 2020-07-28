Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 350 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 120 liradan yapılacağını bildirdi. Berk, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 255 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin ise 75 TL olacağını açıkladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların merak ettiği kurban kesim fiyatları ile ilgili Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk açıklama yaptı. Kurban kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurbanlık kesim fiyatlarında geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti. Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 350 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 120 liradan yapılacağını bildirdi. Berk, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 255 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin ise 75 TL olacağını açıkladı. Serdar Berk ayrıca, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri ve korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda da vatandaşları uyardı.