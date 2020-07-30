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Kurban bayramını sağlıklı geçirmek bunlara dikkat

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE KIRMIZI ET TÜKETİMİNİN ARTMASINDAN DOLAYI ÖZELLİKLE HİPERTANSİYON, KALP VE DİYABET HASTALARI İLE ÜLSER, REFLÜ, GASTRİT GİBİ MİDE PROBLEMLERİ YAŞAYAN KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN YAŞAR ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EYLEM EZGİ FADILOĞLU, BAYRAMDA DOĞRU BESLENME ÖNERİLERİ SUNDU.

İZMİR 30.07.2020, 10:59
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Kurban bayramını sağlıklı geçirmek bunlara dikkat

Kurban Bayramı süresince kırmızı et tüketiminin artmasından dolayı özellikle hipertansiyon, kalp ve diyabet hastaları ile ülser, reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, bayramda doğru beslenme önerileri sundu. Korona virüsle mücadele sürecinin devam etmesinden dolayı bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması gerektiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Fadıloğlu, “Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketerek sağlıklı bir bayram geçirin” dedi.

Hayvansal protein bakımından zengin olan kırmızı et, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan esansiyel amino asitlerin hepsini yapısında bulunduruyor. Kırmızı et, magnezyum, kalsiyum, çinko, A vitamini, biotin, B6, B12, pantotenik asit gibi B grubu vitaminler açısından da zengin bir gıda olarak tanımlanıyor. Bayram gününe hafif bir kahvaltı ile başlamayı ve sindirim problemlerini en aza indirmek için bayram yemeklerini öğlen zamanı yemeği öneren Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Et, C ve E vitaminini içermediğinden etin yanında C vitamininden zengin sebze veya salataların tüketilmesi oldukça faydalı. Bu şekilde farklı besin gruplarından faydalanıldığı gibi sebzelerde bulunan C vitamini sayesinde etteki demirin emilimi de artmış olur. Et yemeklerinde ilave yağ kullanımından kaçınılmalı ve etin kendi yağı ile kısık ateşte, uzun süre pişmesi sağlanmalı. Tabağınızda sadece ete değil, etin yanında bulgur pilavı, sebze ve salatalara da yer verin. Böylece hem posa tüketiminizi arttırmış hem de vitamin ve mineral yetersizliğini önlemiş olursunuz. Unutmamak gerekir ki korona virüsle mücadele devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmaya her zaman dikkat etmeliyiz” dedi.

“Günde 10 bardak suyu ihmal etmeyin”

Bayram günlerinde porsiyon kontrolüne önem verilmesi gerektiğini belirten Fadıloğlu, su tüketimine de dikkat çekti. Fadıloğlu, sağlıklı bir bayram geçirmek için şu önerileri sundu: “Bayramda, fiziksel hareketinizi mutlaka arttırın. Gün içinde en az yarım saat yürüyüş yapmaya çalışın ya da ev içindeki hareketliliğinizi arttırarak aldığınız fazla enerjiyi vücudunuzdan atmaya çalışın. Sindirim sisteminizi rahatlatmak, bozulan bağırsak hareketlerinizi düzenlemek adına bağırsaklarda su tutulumuna neden olan aşırı çay kahve tüketimi yerine, rezene, papatya ve ıhlamur çayları gibi bitki çaylarına yer verin. Metabolizmayı hızlandırmak ve mide bağırsak sisteminin düzenli çalışması adına su tüketmeyi unutmayın. Günde 10 bardak su içmeye özen gösterin. Bayram ziyaretlerinde ikram amaçlı sunulan çikolata, şeker ve şerbetli tatlılar yerine hafif olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeye çalışın. Ayrıca tatlıyı yedikten sonra bir bardak ayran ya da süt içerek ya da 2 adet ceviz tüketerek şekerin kanda aniden yükselmesini engelleyebilirsiniz.”

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