Kulaçlar cumhuriyetin 100. yılı için atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşmealtı’nda düzenlediği 100. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları büyük çekişmeye sahne oldu. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otizmli yüzücüsü Tuna Tunca da vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 100. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları, Çeşmealtı’nda yapıldı. Suya giren sporcular, Arap Adası’nın çevresinden dönerek yeniden başlangıç noktasına kadar 4.2 kilometre yüzdü. Yarışlara toplam 108 sporcu katıldı. Aynı anda denize giren sporcular 2,5 saat üst sınır koyulan yarışma boyunca kulaçlarını madalya için attı. Yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli birlikte verdi.

Organizasyonda yaş kategorileriyle birlikte toplam 13 kategoride ödül verildi. Genel sıralamada kadınlarda Bengisu Erdoğan 1.16.58, erkeklerde de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emre Erdoğan 59.26’lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Kadınlarda İpek Öztosun 1.20.43 ile ikinci, Kübra Kuş 1.23.18’lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkeklerde Sertaç Kurağı 1.08.00 ile ikincilik, Okan Ulşa 1.12.29’luk derecesiyle üçüncülük kürsüne çıktı.

Tuna Tunca’nın azmi örnek oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün otizmli yüzücüsü Tuna Tunca da 4.2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Özel sporcu olarak yarışmaya katılan Ziya Ölker de yarışı bitirerek izleyicilerden alkış aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili Sinan An, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli verdi.