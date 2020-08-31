Küçük Menderes Havzasının katı atıkları elektriğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ile bölgenin hem katı atık sorununu çözecek hem de bu atıklardan elektrik ve gübre üretecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü tesisi ekim ayı sonunda hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek çevre projelerini peş peşe hayata geçiriyor. Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin alanını kent ormanına dönüştüren ve depolanan atıklardan elektrik enerjisi üreten Büyükşehir, kentin güneyindeki ilçelerin katı atık sorununu çözmek ve katı atıkları ekonomik değere dönüştürmek için gün sayıyor. Bölgedeki katı atıklardan elektrik ve gübre üretecek Ödemiş (Güney- 1) Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin yapımı hızla sürüyor. Tesisin ilk kademesi ekim ayı sonunda hizmete girecek ve tesiste ayrıştırılan katı atıklardan saatte 3.2 MW elektrik üretilmeye başlanacak.

Havaya, suya, toprağa saygı

Ödemiş’te 2. Şeytanlı Karaağaç mevkiinde 50 bin 247 metrekarelik alanda kurulan tesis günlük bin 600 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Tamamen kapalı olarak kurulan tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri bulunuyor. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayinde hammadde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek. Yıllık 60 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik enerjisi üretecek tesis 2021 yılı sonunda tam kapasite hizmet vermeye başlayacak.

İkinci tesis olacak

Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Depolama Alanında kurulan 20 megavat kurulu güce sahip enerji üretim tesisinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planı doğrultusunda hayata geçirdiği ikinci tesis olacak.