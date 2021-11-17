KSK Belediyespor’un sağlık sponsoru Medicana

Medicana International İzmir Hastanesi, TBF 2. Lig ekiplerinden Karşıyaka Belediyespor Erkek Basketbol Takımının sağlık sponsoru oldu.

Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir’de spor kulüplerine ve sporcu sağlığına destek olmaya devam ediyor. 2021-2022 sezonunda, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Karşıyaka Belediyespor Erkek Basketbol Takımının sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, kulüp bünyesinde görev yapan profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

Sağlık sponsorluğu imza töreni, Karşıyaka Belediye Spor Kulüp Başkanı Dr. Kaan Akacun ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal arasında düzenlendi. Törene; Baş Antrenör Mete Babaoğlu ve Basketbol Şube Yöneticisi Mustafa Giray da katıldı.

“İzmir sporunun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız”

Törende konuşan Genel Müdür Dr. Ulvi Ünal, İzmir’de çok sayıda spor kulübüne sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Biz Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hastanelerimizin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı bir görev bildik. İzmir sporunun gelişmesi ve hak ettiği yerlere her branşta ulaşması için Medicana olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kulüp Başkanı Kaan Akacun ise Medicana International İzmir Hastanesinin İzmir sporunun gelişimi için yaptığı katkılara teşekkür etti.