Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümü Selçuk’ta kutlandı

İzmir Selçuk’ta, Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümü, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün bir tohumla filizlendiğini dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Tohumlardan oluşturduğumuz fidelerimizi halkla buluşturuyoruz. Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümünün 17 Nisan’a denk gelmesi bizim için çok önemli” dedi.

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 82. yıl dönümü, Selçuk’ta, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde dün düzenlenen “Köy Enstitüleri’nin ışığında yeni tarım düzeni” etkinliğiyle kutlandı. Etkinlik, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın tarım söyleşisi ile başladı. Söyleşinin ardından Ali Ekber Yıldırım ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara fide dağıtımı yaptı. Düzenlenen etkinlikte, Ali Ekber Yıldırım “Yeni tarım düzeni” kitabını vatandaşlar için imzalarken, Başkan Sengel ise çocuklarla birlikte tohumlardan oluşturdukları fideleri ekti.

"Tohumlardan oluşturduğumuz fideleri halkla buluşturuyoruz"

Etkinlikte konuşan Efe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu köy; bir tohumla filizlenen düşüncelerin bir araya geldiği ve Köy Enstitüleri’nden ilham alarak oluşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni fabrika ayarlarına döndürmek, tarımı, eğitimi hem çocuklarla hem de çiftçilerle bir araya getirebileceğimiz bir ortam oluşturmak için kuruldu. Aradan geçen bir yılın sonunda görüyoruz ki; toprak sahiplenilmiş, doğru tarım teknikleri uygulanmış ve eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu algılatabilmişiz. Bugün ise tohumlardan oluşturduğumuz fidelerimizi halkla buluşturuyoruz. Bu anlamda Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümünün 17 Nisan’a denk gelmesi bu etkinliği bizim için de çok anlamlı kılıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü, Köy Enstitüleri ruhuyla attığımız bir adımdı ve şimdi de filizlendiğini, çiçeklendiğini görüyoruz” dedi.

"Köy Enstitüleri’nin sayısını arttırmamız lazım"

Köy Enstitüleri’nin Türkiye’de tarım ve eğitimin gelişmesinde önemli bir misyon üstlenmiş olduğunu belirten tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Bugün burada hem üreticileri, hem eğitimcileri hem de halkımızı görüyoruz. Dolayısıyla da böyle bir projede en azından insanlara Köy Enstitüleri’nin neler yaptığından bahsediyoruz. Burada tohum merkeziyle, tohum okuluyla, müzesiyle ve uygulamalı alanıyla, tohumun toprakla buluşmasının uygulanabilirliğini göstermiş oluyoruz. Bu nedenle, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün sayılarını arttırmamız ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde bu tarz projeleri yaygınlaştırmamız çok önemli olur” diye konuştu.