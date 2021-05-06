Kötü anıları silmek mümkün

Kişiye travma yaşatan belleğindeki kötü anılar, sınav kaygısı, fobiler ve derin üzüntüler EMDR tedavisi ile adeta hafızadan silinerek nötr bir anıya dönüştürülüyor

Türkçe açılımı “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olan; halk arasında ise hafıza silme veya bilinç altı temizleme olarak adlandırılan EMDR terapisi ile travmatik olmaları nedeniyle belleğe takılı kalan, kişinin hayatını kabusa çeviren anıların, kaygıların ve korkuların etkisi ortadan kaldırılıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, “Tıbben hafızayı silmek mümkün değildir. Burada yapılan hafızaya olumsuz şekilde depolanan anılara karşı kişinin duyarsızlaştırılmasıdır. Terapinin kişiye kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin hayata bakışını bile değiştirir” dedi.

Dünyada çok uzun yıllardır uygulanan, oldukça etkin ve güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olan EMDR’nin (Eye Movement Desensitizasyon Reprocessing) oldukça etkin, güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olduğunu söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, “EMDR psikolojik travmanın neden olduğu duygusal kilitleri açar ve kişinin sahip olduğu kaynaklarını kullanmasına yardımcı olur. EMDR terapisinde işlenememiş olumsuz anılar gün yüzüne çıkarılarak yeniden işlenir ve sağlıklı olarak depolanması sağlanır” dedi.

Kötü anı etkisini yitiriyor

EMDR terapisinde ilk adımda kişiye travma oluşturan anının detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, “EMDR terapisi seanslarında kişi tamamen uyanık ve bilinçlidir. Terapistle iletişim halindedir. Halk arasında hafıza silme veya bilinç altı temizleme olarak da adlandırıldığı görülmektedir ancak tıbben hafızayı silmek mümkün değildir. Burada yapılan hafızaya olumsuz şekilde depolanan anılara karşı kişinin duyarsızlaştırılmasıdır. Duyarsızlaştırma aşamasında tetikleyicilerle de çalışılır ve etkileri ortadan kaldırılır. EMDR sonrasında, kişiler, genellikle anıya ait görüntüleri aynı netlikte hatırlayamaz ve anıyla ilgili aynı duygusal tepkileri yaşamazlar. EMDR, anının geçmişte kalmasını sağlar” diye konuştu. Uzm. Dr. Bora, EMDR terapisi ile sadece semptomların ortadan kalkmadığını, kişinin ilişkilerine, dünyaya ve kendisine bakışını olumlu yönde değiştirerek kişisel gelişim sağladığını da ifade etti.

Işık hızında iyileşme tanımlaması

EMDR tedavisinin uygulandığı hastalıklar hakkında da bilgi veren Psikiyatri Uzm. Dr. Özlem Bora, “ Travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluğu, sınav kaygısı, fobiler, depresyon, yas ve kayıplar ile olumsuz güncel yaşam olaylarının sebep olduğu durumlarda EMDR tedavisini uygulayabiliyoruz. Kişinin travmasının türü, yoğunluğu ve kişinin psikolojik geçmişine göre değişmekle birlikte, genellikle 3 ile 8 seans arası sürebilir. Kişilerin, hızlı iyileşme deneyimlerinden dolayı ışık hızında iyileşme tanımlaması yaptıklarına şahit oluyoruz” dedi.