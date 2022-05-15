Körfez’in en renkli teknesiyle ilk tekne turu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesi çerçevesindeki turlardan ilki yapıldı. Gediz Deltası’ndaki canlı türleri, deniz yolundan tekne, kara yolundan ise otobüsle gezilebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesinde başta flamingolar olmak üzere İzmir Körfezi’nin sahibi onlarca kuş türüne dikkat çekmek amacıyla organize edilen turlardan ilki 10 Mayıs’ta yapıldı. Tekne, Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndaki Flamingo Doğa Parkı’ndan hareket etti. 5 kişi kapasiteli tekne ile kuş gözlem yaparak flamingolar başta olmak üzere onlarca farklı kuş türünü gözlemleme imkânı bulan ziyaretçiler, unutulmaz anlar yaşadı. Gediz Deltası’ndaki canlı türleri, deniz yolundan tekne, kara yolundan ise otobüsle gezilebiliyor. Tekne turlarında ziyaretçilere bir rehber eşlik ediyor, kuşları gözlemleyebilmeleri için ziyaretçilere dürbün veriliyor. Körfez’in en renkli teknesiyle yapılan turlar, ortalama 90 dakika sürüyor. İlki 13 Mayıs’ta yapılan 35 kişilik otobüs turlarında da ziyaretçilere rehber eşlik ediyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndan başlayan turlar, Kaklıç ve Degaj rotasını izleyerek Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na dönüyor.

Biletler gişeden ve web siteden alınabiliyor

Turlar sayesinde ziyaretçiler Gediz Deltası’nda yaşayan onlarca canlı türüyle ilgili bilgi alıp aynı zamanda bunları gözlemleme fırsatı yakalamış oluyor. Turlarla ilgili bilgi edinmek veya bilet satın almak isteyenler Mavişehir Balıkçı Barınağı alanı içerisindeki Flamingo Doğa Parkı gişeyi veya izdogaturizm.com web sitesini ziyaret edebiliyor.