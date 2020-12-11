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Konak’ta yapılandırmaya özel sistem

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayısını dikkate alan Konak Belediyesi, borç yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak için özel bir WhatsApp hattı kurdu. Vatandaş hem bu hat hem de resmi web adresi üzerinden belediyeye olan vergi ve diğer borçlarını evinden yapılandırabilecek, ödemelerini de online yapabilecek.

İZMİR 11.12.2020, 13:01
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Konak’ta yapılandırmaya özel sistem

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayısını dikkate alan Konak Belediyesi, borç yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak için özel bir WhatsApp hattı kurdu. Vatandaş hem bu hat hem de resmi web adresi üzerinden belediyeye olan vergi ve diğer borçlarını evinden yapılandırabilecek, ödemelerini de online yapabilecek.

Konak Belediyesi, 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması gereken 7256 sayılı yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak ve süreçte Covid-19’a yakalanma riskini en aza indirmek için harekete geçerek, özel bir sistem geliştirdi. Alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayılarını dikkate alan Konak Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vergi ve diğer borçlarını resmi web sitesi ve WhatsApp hattı üzerinden yapılandırmasının önünü açtı. Sistem, vatandaşa borcunu belediyeye gitmeden, online sistem üzerinden, yasaya uygun olarak yapılandırma fırsatı verecek. Belediyeye ödemeler ise resmi web sitesi üzerinden online yapılabilecek.

Başvurunu yap, WhatsApp’a at

Konak Belediyesi, salgın nedeniyle uygulamaya geçirdiği sistemde, 0 533 071 55 65 no’lu hat üzerinden bir mesaj paylaşarak, borçlu vatandaşlara kanun kapsamı, mevcut borçlar ve olası yapılandırma alternatifleriyle ilgili detaylı bir bilgilendirme yaptı. Borçlu vatandaşlara, yapılandırmaya ilişkin ödeme seçeneklerinin yer aldığı bir şablon da iletildi. Dileyen vatandaşlar, yapılandırma için ön başvurularını hat üzerinden, 31 Aralık tarihine kadar yapabilecek. Vatandaşlar, Konak Belediyesinin www.konak.bel.tr adresli resmi web sitesinde bulunan Yapılandırma Başvuru Formunu doldurup fotoğrafını çekerek, hat üzerinden belediyeye iletebilecek. Ön başvuruyu değerlendiren belediye de ödeme planını oluşturarak, aynı hat üzerinden borçlu vatandaşa bildirecek ve yapılandırma süreci başlamış olacak. Başvurular, web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Belediyeye gitmeye gerek yok

Böylece vatandaşların, deprem nedeniyle SGK binalarından taşınarak, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ne yerleşen Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gitmeden, yapılandırma başvurularını gerçekleştirmeleri sağlanmış olacak. Belediye, online sistemler üzerinden yapılan başvuruları kabul ederek, işlemleri başlatacak ve yapılandırmayı gerçekleştirecek; ancak resmi evrakların oluşması adına süreç posta yoluyla da desteklenecek. Vatandaşlar seçtikleri ödeme planını, uygun zaman aralığında, postayla da belediyeye gönderecek. Belediyenin oluşturduğu ödeme planı, borçlu vatandaşın sistem üzerinden bildirdiği adresine, posta yoluyla da ulaştıracak.

Yapılandırmaya göre belirlenen ödemeler de online sistemler üzerinden gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, plana uygun ödemelerini belediyenin resmi web sitesi üzerinden, kredi kartıyla yapabilecek.
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