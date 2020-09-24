Konak’ta tarihi İstiklal İlkokulu için geri sayım

Kapısını yeniden eğitime ve çocuklara açacak tarihi İstiklal İlkokulu’nda yapılan restorasyonu yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmaların yaklaşık 4 ay sonra tamamlanacağını müjdeledi.

Konak Belediyesi, tarihi İstiklal İlkokulu’nu yeniden şehre kazandırarak çocuklar ve gençler için ‘Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ne dönüştürecek çalışmalarını hızlandırdı. 1900’lü yılların başında inşa edilen ve bir dönem “İstiklal İlkokulu” olarak hizmet veren tarihi binanın yeniden bir eğitim yuvasına döneceğini ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmaları yaklaşık 4 ay içinde tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Batur: “Örnek olacak”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, restorasyonu devam eden tarihi İstiklal İlkokulu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan okulun yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Başkan Batur, “Tarihi okulumuz restore edildikten sonra bölgedeki çocuklarımızın, öğrencilerimizin yetişmesi noktasında bir eğitim yuvasına dönüşecek. Kentin tarihi mekânlarının ayağa kalktıktan sonra, fonksiyon olarak da yeni çalışmalar yüklenmesinde önemli bir örnek olacak” dedi. Restorasyon çalışmalarının salgın nedeniyle kısa bir süre yavaşladığını belirten Batur, “Neticede hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 4 ay içinde, yapacağımız katkılarla bu binayı tamamlamayı planladık. Gelecek kuşaklarımızı, gençlerimizi yeni yetenekler, değişik fonksiyonlar kazandırarak yetiştirmek bugün bizim en önemli konumuz. Tarihi okulumuzu hem şehrimize hem de çocuklarımıza kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

1900’lü yıllardan bugüne

1900’lü yılların başında inşa edilen ve bir dönem “İstiklal İlkokulu” olarak hizmet veren, ancak daha sonra uzun yıllar işlevinin dışında kullanılarak kaderine terk edilen tarihi bina, 2016 yılında Konak Belediyesi tarafından satın alındı. Yapının restorasyonunu projelendiren Konak Belediyesi, binayı ’Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ne dönüştüren restorasyon uygulama işlerini de İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) finansman katkısıyla sürdürüyor.

Mühendislik ve yazılım eğitimi

Kapılarını yeniden eğitime ve çocuklara açmak için gün sayan okulda, bölgenin çocuklarına ve gençlerine yönelik olarak mühendislik, yazılım ve tasarım alanlarında eğitim verilecek. Okulda “teknoloji okuryazarlığını” geliştirici aktiviteler düzenlenecek.

Merkezde neler olacak?

Eşrefpaşa ve Kestelli caddelerinin köşesinde bulunan tarihi yapı toplam 600 metrekare kapalı ve yarı açık alana sahip. Merkezde çok amaçlı bir toplantı salonu, 3D yazıcı dâhil birçok donanımı içeren elektronik atölyesi, 30 kişilik bir amfi, okul öncesi atölyesi, kütüphane, mutfak/büfe ve açık fuaye bulunacak.