banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Dolar ve altında sun durum ne?
Dolar ve altında sun durum ne?

Konak’ta kentsel dönüşüm için toplantı maratonu başladı

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR, 300 HEKTARLIK BİR ALANI VE 14 MAHALLEYİ KAPSAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ GÜLTEPE İMAR PLANLARININ ASKIYA ÇIKMASININ ARDINDAN, GÜLTEPE’DE MAHALLE MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ.

İZMİR 03.09.2020, 11:56
2
Konak’ta kentsel dönüşüm için toplantı maratonu başladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 300 hektarlık bir alanı ve 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşümle ilgili Gültepe İmar Planlarının askıya çıkmasının ardından, Gültepe’de mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Teknik ekibiyle beraber soruları yanıtlayan Batur, "Bu işin adı kentsel dönüşüm ve bunu birlikte yapacağız. Benim söylemediğim hiçbir söze, başkalarının laflarına itibar etmeyin. Buranın cefasını siz çektiniz, sefasını da siz süreceksiniz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe kentsel dönüşüm alanı içerisinde görev yapan 14 mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile Toros Sosyal Tesislerinde buluştu. 27 Ağustos tarihinde askıya çıkan Gültepe İmar Planları ile ilgili muhtarların bilgilendirilmesinin önemini her fırsatta dile getiren Başkan Batur, teknik ekibiyle birlikte Gültepe İmar Planlarını ve kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını anlatarak akıllarda kalan soru işaretlerini giderdi.

“Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz”

Gültepe imar planlarının hem Konak hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliği ile kabul edilerek tam mutabakat ile geçtiğine dikkat çeken Başkan Batur, kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Sevgili muhtar arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın isteği ile imar planlarını bir sene gibi kısa bir sürede kendi olanaklarımızla, kendi ekiplerimizle yaptık. Burada siyaset üstü bir çalışma yapılarak planlar hazırlandı. Bunun siyaseti olmaz. Bu planlar meclis üyesi arkadaşlarımızın oy birliği ile belediye meclisinden geçti. Günlerce tartışılarak, mimarlar odası ve diğer odaların onayı ile son haline geldi. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile geçti. Yani, tam bir mutabakatla kabul edildi."

"Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın"

Kentsel dönüşümde samimiyet ve şeffaflığın önemini vurgulayan Konak Belediye başkanı Abdül Batur, muhtarlardan ve Gültepelilerden dedikodulara kulak asmamalarını istedi. Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz size rağmen, sizlerle görüşmeden hareket etmiyoruz. Bu sebeple rahat olun. En başında ‘Birlikte Konak’ dedik; bu işte de birlikteyiz. Ben samimi olarak kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye talibim. Yaptığımız planlar gerçekten Gültepe’ye yakışan planlar oldu. Her şeyi samimiyetle ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz ve elimizden gelen her şeyi samimiyetle yapmaya devam edeceğiz. Sizden ricam; dedikodulara kulaklarınızı tıkayın."

“Kentsel dönüşüm için bütün gücümle çalışıyorum”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümü sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içinde sürdürdüklerini ve vatandaşın hakkını koruyacaklarını ifade etti. Gültepe’deki kentsel dönüşümün o bölgede yaşayan herkese ait olduğunu belirten Başkan Batur, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz sosyal demokrat bir belediyeyiz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Biz, mağduriyeti çözmek için buradayız. Ben kentsel dönüşüm için bütün gücümle çalışıyorum. Genel Başkanımızın da beni Konak’a göndermesinin en büyük nedeni kentsel dönüşüm ve sosyal dönüşüm. Bu işi birlikte yapacağız. Bu imar planı, 300 hektar içindeki 14 mahalle muhtarının da planı. Bu, hepimizin planı. Bütün kalbimle inanıyorum ki muhtarlarımız da bu plana en az bizim kadar sahip çıkacaklar; çünkü siz inanırsanız, bu plana sahip çıkarsanız başarımız çok daha fazla olur. Ben size inanıyorum ve güveniyorum."

Gültepe Semt Merkezine bilgilendirme ofisi açılıyor

Toros Sosyal Tesislerinde muhtarların ve vatandaşların sorularını yanıtlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğinin de altını çizdi. Pandemi önlemleri dolayısıyla toplantıya katılım sınırlı tutulurken, vatandaşlar Toros’ta kurulan kentsel dönüşüm koordinasyon merkezinde görevli teknik personelden bilgi alabilecek. Toros’taki merkeze ek olarak Gültepe Semt Merkezinde de bilgilendirme ofisi açılacak.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25