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Konak’ta imzalar çevre için atıldı

Konak Belediyesi, çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında ortak projeler hayata geçirmek üzere Sosyal İklim Derneği’yle iş birliği protokolü imzaladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Doğayı korumak, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamak bizim başlıca görevimiz. Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

İZMİR 15.01.2021, 13:04
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Konak’ta imzalar çevre için atıldı

Konak Belediyesi, çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında ortak projeler hayata geçirmek üzere Sosyal İklim Derneği’yle iş birliği protokolü imzaladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Doğayı korumak, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamak bizim başlıca görevimiz. Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

Konak Belediyesi, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlar atmak üzere Sosyal İklim Derneği’yle iş birliği yaptı. Konak Belediyesi ile üyelerini 15 ila 30 yaş arasındaki gençlerin ve ağırlıklı olarak kadınların oluşturduğu Sosyal İklim Derneği arasındaki iş birliği protokolü, Halil Rıfat Paşa Köşkü’nde bulunan Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü’nde imzalandı. Protokole Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz imza attı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törene; Konak Belediyesi meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve dernek yetkilileri katıldı.

İki kurumun protokol kapsamında; çocuk hakları, gençlik hakları, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında da ortak çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

İki kurum imzalanan protokolle, başta çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere; çocuk hakları, gençlik hakları, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalığı artıracak ortak projeler hayata geçirecek. Projeler için ulusal ve uluslararası düzeydeki hibe desteklerinden yararlanmak adına adımlar da atılacak. Protokol kapsamında sempozyum, çalıştay, seminer ve atölyeler düzenlenecek.

“Daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız”

Yapılan iş birliğini değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğayı korumanın, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamanın başlıca görevleri olduğunu vurgulayarak, “Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Onun için çalışıyoruz” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise dünyadaki ekosistemin bozulması, doğanın tahrip edilmesi sonucu yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Bugünlerde neler yaşadığımızı görüyoruz. Yağmur eskisi gibi değil, hortumla tutulur gibi yağıyor. Eskiden 40 gün yağmur yağardı ama kent de insanlar da etkilenmezdi. Doğanın dengesinin bozulması gelecek kuşaklar için gerçekten büyük bir tehlike” dedi. Sosyal İklim Derneği’nin bu bağlamda önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin sivil inisiyatifle birlikte çalışmaya büyük bir önem verdiğini vurguladı. Batur, “Belediye, sivil inisiyatifle birlikte proje yürüttüğünde o projenin daha başarılı olduğunu, halka dokunduğunu, insana dokunduğunu görüyoruz. Sizlerin de her zaman yanınızdayız, birlikteyiz. Doğayı korumak, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamak bizim başlıca görevimiz. Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Derneğin toplam 128 üyesinin 109’unun kadın olduğuna da dikkat çeken Batur, “Bu çok önemli. Kadınların olduğu yerde disiplin vardır, güzellik vardır ve sonuca erişme noktasında kabiliyet vardır. Sizleri kutluyorum, başarılar diliyorum. Bundan sonra da sizlerle çalışmalarımızı yürütmek, yeni projeler geliştirmek için her zaman birlikteyiz. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, 20 Temmuz 2014 tarihinde kurulan derneğin yaptığı çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Tuğrulöz, “Konak’ta 16 gençle; gençlerin, çocukların ve kadınların sivil topluma ve sosyal hayata katılımını artırmak, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve etkilerini azaltmak, eğitimde dezavantajlı çocukların ve gençlerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla derneğimizi kurduk. Geçtiğimiz 6 yıl içinde çalışma alanlarımızda 50 eğitim ve atölye çalışması, 4 projeyle 7 binden fazla gence ulaştık” dedi.
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