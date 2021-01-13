banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor
Erdoğan da o uygulamaya geçti: İlk mesajı ne oldu?
Erdoğan da o uygulamaya geçti: İlk mesajı ne oldu?
Türk yemeklerimiz dünya listesinde
Türk yemeklerimiz dünya listesinde

Konak’ta hızlı ruhsat dönemi

Konak Belediyesi, hem pandemi şartlarına hem de deprem nedeniyle hizmet binalarından taşınma sürecine rağmen ruhsat vermede süreci hızlandırırken, belediyeye evrakları tam dosyayla başvuran vatandaşlar, bir hafta içinde ruhsatlarını alabiliyor.

İZMİR 13.01.2021, 13:45
2
Konak’ta hızlı ruhsat dönemi

Konak Belediyesi, hem pandemi şartlarına hem de deprem nedeniyle hizmet binalarından taşınma sürecine rağmen ruhsat vermede süreci hızlandırırken, belediyeye evrakları tam dosyayla başvuran vatandaşlar, bir hafta içinde ruhsatlarını alabiliyor.

Konak Belediyesi, hem pandemi nedeniyle geçilen dönüşümlü mesai sistemine hem de İzmir depreminin ardından başlayan zorunlu taşınma sürecine rağmen daha hızlı ruhsat vermeye başladı. Hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlayarak genel işleyişi hızlandırıp işlemleri çabuklaştıran Konak Belediyesi, imar, inşaat ile iş yeri açma ve çalıştırmada ruhsatlandırma süresini bir haftaya kadar kısalttı. İmar ve inşaat ruhsatı için evrakları eksiksiz, tam dosyayla Konak Belediyesine müracaat eden vatandaşlar, ruhsatlarını bir hafta içinde alabiliyor. Vatandaşların numarataj belgeleri, yapı kullanma izin belgeleri de hızla düzenleniyor.

Sıhhi müesseseye aynı gün

Vatandaşlar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında da daha hızlı sonuç alıyor. Sıhhi müesseselere, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 12. maddesine istinaden istenilen belgeler ile yönetmelik gereği kamu kuruluşlarıyla yapılan yazışmaların tamamlanmasını müteakip, aynı gün içinde ruhsatlandırma yapılıyor. Gayrisıhhi müesseselere ise yine aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre istenilen belgelerin ve gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından, 1 ila 5 gün içerisinde ruhsat veriliyor. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma işlemlerinde de aynı yönetmeliğin 32. maddesine göre istenilen belgelerin ve kamu kuruluşlarıyla yazışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin hemen ardından 7 ila 10 gün içerisinde de ruhsatlandırma gerçekleşiyor.

“Esnafın işini kolaylaştırıyoruz”

Pandemi döneminde vatandaşın işini kolaylaştırmak için çalıştıklarını, deprem nedeniyle başlayan taşınma sürecini ise hizmetleri aksatmadan tamamlamaya özel bir önem verdiklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Salgınla mücadele ediyorduk, sonra hepimizi derinden yaralayan deprem meydana geldi. Biz de hem çalışanlarımızı hem de belediyemize girip çıkan vatandaşlarımızı riske atmamak için hizmet binalarımızı boşaltarak, birimlerimizi yeni bir bina inşa edinceye kadar çalışacakları yerlerine taşıdık; ancak tüm bu süreçler nedeniyle hizmetlerimizi aksatmadığımız gibi, hızlandırmaya da gayret ediyoruz. Ruhsat işlerimiz de ciddi ölçüde hızlandı; eğer bize gelen dosya tamamsa, evraklarda eksik yoksa biz işlemi bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlıyor, vatandaşımıza ruhsatını veriyoruz” dedi.

Salgının en başından beri en büyük yarayı esnafın aldığına dikkat çeken Batur, “Onlar zaten mağdur. Esnaf kan ağlıyor. Biz de onları desteklemeye, işlerini kolaylaştırmaya çabalıyoruz. Esnaf, bizden beklediği ruhsatı hızla alsın ve işinin başına geçsin istiyoruz. Ekonominin çarkları esnafla döner. Biz de bu çark hiç durmasın, dönsün diye ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Tüm birimlere talimat

İzmir depreminin ardından ilçe genelindeki yeni yerlerine taşınan tüm birimlere seslenen Başkan Batur, hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi talimatını vermiş, pandemi sürecine de dikkat çekerek, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istemişti. Depremin ardından Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yağhaneler’de bulunan hizmet binasına taşınmış, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ise Basmane’deki hizmet binasında kalmıştı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12