Konak’ta bilginin ışığı 7/24 yanacak

Konak Belediyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı iş birliğinde, Dario Moreno Sokağı girişindeki tarihi binada 7 gün 24 saat hizmet verecek “Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi” açıldı.

Konak Belediyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı, İzmir’de bir ilke imza atarak 7 gün 24 saat hizmet verecek bir kütüphaneyi kente kazandırdı. Konak Belediyesinin Karataş semtindeki hizmet binasında yer alan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Dario Moreno Sokağı girişindeki kütüphanenin açılışına; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ulvi Puğ, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir il ve Konak ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı.

Konak Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Resim Yarışmasının ödül töreninin de gerçekleştirildiği açılışta, yarışmaya katılan çocuklar da yer alarak renk kattı. Törende yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün bilgi ve irfana verdiği önemin altını çizen Başkan Batur, “Konak’ta bilgi ve irfan ışığı 7/24 yanacak” dedi.

Başkan Abdül Batur, çocuklara seslenerek, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin sonsuza dek yaşayacağını ve bu yolda bayrağı çocukların ve gençlerin devraldığını söyledi.

"Cumhuriyet sizlerle beraber yaşayacak"

Andımızdan satırlar okuyan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim ve irfan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vazgeçilmez değerlerinden. Dario Moreno Sokağında bilimin ışığının 7/24 yanacağı bir ilim irfan yuvası yapılmasında fikir babası olan İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bugünün çocukları ve gençleri, yarının da büyükleri olarak cumhuriyet sizlerle beraber yaşayacak. Sizlere çok güveniyoruz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonra ise bayrak sizde. Atatürk, cumhuriyetin yılmaz savunucusu olarak çocukları ve gençleri gösterdi. Çocuklar her sabah ‘Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim’ diyerek andımızı okurdu. Biz Konak Belediyesi olarak her sabah bu cümlelere uyun olarak çalışıyoruz. Cumhuriyeti ve Atatürk’ü herkese anlatmaya devam ediyoruz. Yolumuz cumhuriyet, pusulamız Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Atatürk, yaşasın cumhuriyet."

"Seçimlerden önce kararlaştırmıştık"

Törende konuşan İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ da, 24 saat açık bir kütüphaneyi yerel seçimler öncesinde kararlaştırdıklarını vurgulayarak, İzmir için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Puğ, şöyle konuştu:

"Atatürk ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ der. Biz de Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ile birlikte ‘Atatürk’ün, ilimin ve bilimin ışığı Konak’ta 7/24 yanmalı’ dedik. Bunu seçimlerden önce kararlaştırmıştık. Bugün hem benim, hem belediyemiz hem de İzmir için önemli bir gün. Bir kişi çıktı, yıkılan bir imparatorluğun çöküşünden vatanı, milleti ayağa kaldırdı ve bu cumhuriyeti bize armağan etti. Nedir bu bir kişinin özelliği; sevmeyi bilmek, bilmeyi sevmek, cesurca uygulamak. Biz o bir kişileri yetiştirmek mücadelesindeyiz. Bu dönemde şanslıyız; çünkü içimizden bir kişi çıktı, o kişi daha önce Narlıdere’nin kaderini değiştirmişti, şimdi de Konak’ın kaderini değiştirecek. Atatürk’ün, ilimin ve bilimin ışığının 7/24 yanacağı bu kütüphaneyi kazandırdığı, geleceğimize sevgi ve bilgi tohumları attığı için teşekkür ediyorum."

Çocukların Atatürk sevgisi resimlere yansıdı

Konuşmaların ardından Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesinin açılışı gerçekleşti. Açılış kurdelesini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Mili Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, çocuklarla birlikte kesti. Açılış sonrasında Konak Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Resim Yarışması Ödül Törenine geçildi. Yarışmada dereceye giren çocuklara ödüllerini veren Başkan Batur, “Cumhuriyetimizin 97’nci yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı için bir resim yarışması düzenledik. Gençlerin yüreğinde Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi hep yaşasın istiyoruz. Benim için hepiniz birincisiniz” dedi.

Başkan Batur, kütüphanede sergilenen yarışma eserlerini de çocuklarla birlikte gezerek hepsini tek tek tebrik etti.