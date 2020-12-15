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Konak’ta Avrupa heyecanı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner unvanını almak için çalışmalarını tamamlayan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine başvurusunu yaptı.

İZMİR 15.12.2020, 12:16
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Konak’ta Avrupa heyecanı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner unvanını almak için çalışmalarını tamamlayan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine başvurusunu yaptı.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm etkinlik, organizasyon ve çalışmaları Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin değerlendirmesine sunan Konak Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner ödülü için başvurusunu tamamladı.

Aynı zamanda, yapılan çalışmalar ile ilgili bir film hazırlayan Konak Belediyesi, bu filmi Avrupa konseyine gönderdi. Konak Belediye meclisinin ekim ayı toplantısında oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gerçekleşen başvurunun sonucu ise 2021’in şubat ayında belli olacak. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin değerlendirmesinin ardından belirlenecek partner şehirlere ödülleri, Konseyin Fransa Strasbourg’daki binasında verilecek.

Yeni yatırım kapıları aralanıyor

Konak Belediyesinin AYDH Partner Şehir unvanını alması ile birlikte, hem kentin hem de Konaklıların önünde birçok kapı açılacak. Konak, Avrupa Konseyine üye 47 ülke arasında tanınan bir şehir haline gelecek. Konak’ın ve Konak Belediyesinin üye ülkelerde daha tanınır olması ise yeni hibe programları, proje ortaklıkları, uluslararası üyelikler ve uluslararası kardeş şehir ilişkileri kurulmasına; dolayısıyla da yeni kamu yatırımları yapılmasına imkan sağlayacak. Ayrıca “Avrupa Ödülü, Avrupa Şeref Plaketi, Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Diploması” gibi başka ödül ve unvanların da önü açılacak.

Konak Belediyesi’ni Avrupa’nın en prestijli unvan ve ödüllerinden olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner şehri olmaya götüren yolda ise sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri anahtar oldu. 2020 yılı için “Yerel demokrasi: güven inşa etme” temasının uygulandığı AYDH çalışmalarında Konak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etti. AYDH’nin, Avrupa’nın her yerindeki yerel yönetim faaliyetlerine vatandaşın katılımını artırma hedefinin en güzel örneklerinin verildiği Konak’ta, öncelik gençlere verildi.

Gençlerden gelen talep üzerine Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ile ilgili röportajlar yapıldı. Gençlerin yanı sıra Konak sınırları içerisindeki kadın dernekleri ve dezavantajlı kesimlerin yararına dernekler başta olmak üzere, sivil toplum temsilcilerine Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ile ilgili yapılan çalışmalar anlatıldı. AYDH kapsamında yıl boyu yapılan bütün faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları paydaş olarak seçilerek çalışmalar, demokratik katılımın teşvik edilmesine yönelik yapıldı. Bu çalışmalar arasında dikkat çeken İklim Krizi Sempozyumu, Demokratik Katılım Çalıştayı, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ve daha birçok çalışmada sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edildi.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir?

"Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" (European Local Democracy Week - ELDW), Avrupa Konseyinin 47 üye devletinin tümünden yerel yetkililerin vatandaşlarıyla sorunlar hakkında bir araya gelmek ve onlarla etkileşim kurmak için halka açık etkinlikler düzenlediği yıllık bir Avrupa etkinliği olarak biliniyor. Amacın, özellikle yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik etmek, vatandaşları yerel yönetimlerin nasıl çalıştığı konusunda bilinçlendirmek ve yerel karar alma süreçlerine katılma fırsatları hakkında bilgilendirmek olduğu ifade edilirken, faaliyetler yıl boyunca düzenleniyor ve özellikle 15 Ekim haftasının bu kapsamda etkinlik ve faaliyetlerin yapıldığı en yoğun hafta olduğu belirtildi.
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