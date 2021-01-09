banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Konak’ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor

İzmir’de, Konak Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte afet ve acil durumlara karşı önlemler güçlendirildi. Protokolle, olası bir afet ya da acil durumda tüm iletişim sistemleri çökse bile, radyo dalgaları kullanılarak dünyanın her yeri ile iletişim sağlayabilecek bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı.

İZMİR 09.01.2021, 13:11
4
Konak’ta Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kuruluyor

İzmir’de, Konak Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte afet ve acil durumlara karşı önlemler güçlendirildi. Protokolle, olası bir afet ya da acil durumda tüm iletişim sistemleri çökse bile, radyo dalgaları kullanılarak dünyanın her yeri ile iletişim sağlayabilecek bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı.

Konak Belediyesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında düzenlenen iş birliği protokolüyle, olası afet ve acil durumlar karşısında Konak’ta vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan’ın karşılıklı imzaları ile hayata geçen protokolün imza töreninde; TRAC Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Hüneröz ve Burak Abatay ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak da hazır bulundu. Protokol kapsamında, doğal afetler gibi iletişimin kesilme ihtimali olduğu durumlarda, iletişimi ve koordinasyonu sağlamak için Konak’ta bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı. Devam eden pandemi ve 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan deprem felaketini hatırlatarak afetlere karşı tedbir almanın önemine dikkat çeken Başkan Batur, “Bir felaket olamamasını diliyoruz; ama tedbirimizi de alıyoruz. Protokolümüz, iki kurum için de hayırlı olsun” dedi.

İlk buluşma depremden önce

2020 yılında pandemi ve İzmir’de yaşanan deprem başta olmak üzere bugüne kadar görülmemiş felaketlerle karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Batur, gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine dikkat çekti. TRAC ile görüşmelere İzmir’de yaşanan deprem felaketi öncesi başladıklarını ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

“Deprem öncesi TRAC ve AKUT ile iletişim halindeydik. Bugün imzaladığımız protokolün ilk adımları o zaman atılmıştı. 2020 yılında birçok felaketle karşılaştık; iklim ve çevre şartları değiştiğinden beri her türlü felaketi yaşar olduk. Bu konuda bize gelen güzel çalışmaları uygulamaktan ve TRAC ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Bir felaket olmamasını diliyoruz ama tedbirimizi de alıyoruz. Protokolümüz, iki kurum için de hayırlı olsun.”

“Depremden ders çıkardık”

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan da, yaşanan felaketlerden ders çıkarıp İzmir için birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizerek, “Yaşadığımız bu felaketleri çok uzun bir tatbikat gibi değerlendirip dersler çıkartmak lazım. Sizinle beraber konuşup çalışmaya başladığımız konuların üzerine bu depremi yaşamamız bizi kamçılamış da oldu. Biz de kendimize göre dersler çıkardık, eksiklerimizi gördük, tespitlerimizi yaptık. Birlikte şehrimiz için güzel işler yapmayı umuyoruz. Amacımız hayat kurtarmak, Konak Belediyesi desteği ile daha da güçlü olacağız” dedi.

Afet anında Konak tüm dünya ile iletişimde

Konak Belediyesi ve TRAC İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol ile olası afet ve acil durumlar sırasında yaşanabilecek iletişim ve koordinasyon sorunlarına karşı hazırlıklı olunması için birlikte çalışmalar yapılacak. Felaket anında olağan haberleşme sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi riskine karşı, acil durum telsiz haberleşme çevrim içi hizmetleri ve alternatif haberleşme sistemleri için altyapı oluşturulacak. Böylece acil durumlarda vatandaşlar acil yardım taleplerini hızlıca iletebilecek, komşu ilçe ve il belediyeleri ile anında irtibat sağlanabilecek. Konak ilçe sınırları içerisinde belirlenecek yüksek rakımlı bir noktada Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurularak, herhangi bir afet ya da acil durumda, diğer tüm iletişim sistemleri kapansa bile Konak, dünyanın her noktası ile iletişim halinde kalacak. Radyo dalgaları ile kurulacak iletişim ile tüm devlet kurumları, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ile kesintisiz haberleşme sağlanacak.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Villarreal 18 32
4. Barcelona 17 31
5. Real Sociedad 18 30
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12