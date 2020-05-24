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Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR, KENTTE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİN 500 HEMŞEHRİSİNİ BAYRAM ÖNCESİ DAĞITTIĞI NOSTALJİK BİR HEDİYEYLE DUYGULANDIRDI.

Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR, KENTTE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİN 500 HEMŞEHRİSİNİ BAYRAM ÖNCESİ DAĞITTIĞI NOSTALJİK BİR HEDİYEYLE DUYGULANDIRDI.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:05
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Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentte yaşayan 65 yaş ve üstü bin 500 hemşehrisini bayram öncesi dağıttığı nostaljik bir hediyeyle duygulandırdı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın sürecinde sokağa çıkma yasağı bulunan ve dışarıda yapılması gerekli işleri, alışverişleri için desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş ve üstü, bin 500 Konaklı hemşehrisine bayram öncesi nostaljik birer armağan ulaştırdı. Sosyal izolasyona büyük bir titizlikle uyması gereken vatandaşlara, içinde meyveler bulunan birer balkon sepeti, ipiyle birlikte dağıtıldı. Kapılar tek tek çalınıp, hediyeler sahiplerine ulaştırıldı.

“Böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaştık”

Başkan Batur’un, geçmişte balkondan sarkıtılan sepetle yapılan alışveriş günlerini hatırlatan nostaljik hediyesi, evlerinden sadece pazar günleri ve ancak birkaç saat dışarı çıkabilen Konaklıları duygulandırdı. İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, çok memnun olduklarını dile getirerek Başkan Batur’a teşekkür etti.

“Vatandaşlarımızın yanında, görevimizin başındayız”

İleri yaştan vatandaşların aylardır kendi alışverişlerini yapmak için dışarı çıkamadığını hatırlatan Başkan Batur, salgın döneminde özellikle 65 yaş ve üstü Konaklılara sunulan hizmetleri öncelikli görev saydıklarını vurguladı. Sokağa çıkma yasağının başlamasının hemen ardından 65 yaş ve üstü için özel bir iletişim hattı kurulduğunu belirten Batur, “Buradan bize gelen taleplerin hepsini yerine getirdik. Zabıtamız, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için koştu; alışverişlerini de yapıp teslim ettik. Bayram öncesi de hem yalnız olmadıklarını hissettirmek hem de eski, güzel günlerimizi hatırlatmak istedik. Bugünlerde sık sık ‘Nerede o eski bayramlar, o eski günler’ diyoruz. Zaten salgın sürecinde bazı vatandaşlar mahallerde eski günlere dönerek, alışverişlerini balkondan sepet sarkıtıp yapmaya da başladı. Hemşehrilerimin işlerine de yarayacak, bu süreçte hayatlarını da kolaylaştıracak bir hediye oldu diye umuyorum. Konak’ta vatandaşlarımızın yanında, görevimizin başındayız” diye konuştu. Batur, tüm Konaklıların Ramazan Bayramını da kutladı.

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