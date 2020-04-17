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Konak, sokağa çıkma yasağına hazır

KONAK BELEDİYESİ, HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ HEM VATANDAŞLARIN HEM DE SOKAK HAYVANLARININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI.

Konak, sokağa çıkma yasağına hazır

KONAK BELEDİYESİ, HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ HEM VATANDAŞLARIN HEM DE SOKAK HAYVANLARININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI.

17 Nisan 2020 Cuma 11:31
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Konak, sokağa çıkma yasağına hazır

İZMİR - Konak Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilki geçtiğimiz hafta uygulanan ve bu hafta sonu yinelenecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Konak Belediyesi, yasak boyunca çalışacak birimlerinde hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların evlerinde huzurlu bir hafta sonu geçirebilmeleri adına önlemler alınırken, sokağa çıkma yasağı sırasında görev yapacak ekiplere de gerekli talimatlar verildi.

Temizlik ekipleri görev başında

Konak Belediyesinin salgın başlangıcından bu yana üstün performans sergileyerek hem çöp toplama ve temizlik hem de dezenfektasyon çalışmalarını yürüten temizlik işleri ekipleri sokağa çıkma yasağında da görev başında olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile özel bir program hazırlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, üç vardiya halinde sahada olacak. Çöp ve moloz toplama işlemleri devam ederken, sokaklarda ve alanlarda yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları da hız kesmeyecek.

Bir telefon kadar yakın

Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için görev başında olan Konak Belediyesi, bu hafta sonu da mesai yapacak. Yasağın uygulanacağı iki gün boyunca 9.30 ve 16.00 saatleri arasında belediyenin 484 53 00, 484 15 10 ve 444 35 66 numaralı telefon hatları vatandaşların acil durum ve ihtiyaçları için açık olacak.

Can dostlar aç kalmayacak

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma yasağı boyunca, sokak hayvanları için sahada olacak. Veteriner işleri ekipleri, duyarlı vatandaşların beslediği ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mama ve su götüremeyecekleri besleme noktalarını belirledi. Rutin olarak mama bırakılan parkların ve hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin yanı sıra vatandaşların kullandığı besleme bölgelerinin yakınına da mama ve su bırakılacak. Ayrıca güvercinlerin bulunduğu meydanlarda da yemleme yapılacak.

Son Güncelleme: 17.04.2020 12:17
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