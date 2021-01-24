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Konak Belediyesinden ilçedeki tüm otellere dezenfeksiyon

Konak Belediyesi, Basmane Oteller Sokağı’ndan başlayarak Konak’taki tüm otel ve pansiyonları dezenfekte etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Tüm işkollarındaki esnafımızın nerede ve neye ihtiyacı var ise yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ demiştik ve sözümüzün arkasındayız. Bu zor günleri de birlikte atlatacağız” dedi.

İZMİR 24.01.2021, 10:09
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Konak Belediyesinden ilçedeki tüm otellere dezenfeksiyon

Konak Belediyesi, Basmane Oteller Sokağı’ndan başlayarak Konak’taki tüm otel ve pansiyonları dezenfekte etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Tüm işkollarındaki esnafımızın nerede ve neye ihtiyacı var ise yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ demiştik ve sözümüzün arkasındayız. Bu zor günleri de birlikte atlatacağız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen’in dile getirdiği otel ve pansiyon işletmecilerinin dezenfeksiyon hizmeti talepleri üzerine, ilçedeki tüm otel ve pansiyonların dezenfekte edilmesi için talimat verdi. Talimat üzerine belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, Basmane’deki Oteller Sokağı’ndan başlayarak kısa zamanda ilçede talep eden tüm otel ve pansiyonlar dezenfekte etti. Otelcilerden Batur’a teşekkür geldi. “Birlikte Konak” diyerek yola çıktıklarını ve zor günleri de birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Batur, esnafın yanında olduklarını bir kez daha hatırlattı ve şunları söyledi: “Pandemi sürecinde özellikle esnafımızı ayakta tutabilmek için tüm işkollarındaki esnafımızın nerede ve neye ihtiyacı var ise yanında olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, esnafımızın talebine göre malzeme desteği, gıda kolisi, dezenfeksiyon kiti temini gibi çalışma ve hizmetler ile yanlarında yer alıyoruz. Daha önce Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafımız dükkanlarının dezenfekte edilmesini istedi, hemen ekiplerimiz gönderdik. İzmir Otelciler Odası Başkanımız Mehmet Gönen de bize otel ve pansiyon işletmecilerinin dezenfeksiyon taleplerini iletti. Ekiplerimiz dört koldan çalışarak talep eden otel ve pansiyonları dezenfekte etti. Göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ demiştik ve sözümüzün arkasındayız. Bu zor günleri de birlikte atlatacağız.”

Otel ve pansiyonculardan teşekkür

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, ilçedeki otel ve pansiyonlarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür ederek, “Pandemi nedeniyle özellikle otel ve pansiyon işletmecilerimiz ve buralarda çalışan işçilerimiz zor günler geçiriyor. Temizlik ve hijyenin en önemli olduğu sektörlerden biriyiz. Bu anlamda başından beri yanımızda olan, derdimizi dinleyen, dezenfeksiyon talebimize anında cevap veren ve ilçedeki tüm otel ve pansiyonlarımızın çok kısa bir sürede dezenfekte edilmesini sağlayan Başkanımız Sayın Abdül Batur’a tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm otel ve pansiyonlar dezenfekte edildi

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, çalışmalarına Basmane Oteller Sokağı ile başladı. Buradaki 60 oteldeki dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalar, Alsancak ve Kahramanlar’da yer alan işletmeler ile devam etti. Ekipler, gelen talebe göre Konak’taki tüm otel ve pansiyonlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
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