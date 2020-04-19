Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Konak Belediyesinden boyozlu destek

İZMİR'DE KONAK BELEDİYESİ, HAFTA SONUNU KAPSAYAN İKİ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE, MESAİLERİNE DEVAM EDEN ECZACI VE EMNİYET MENSUPLARINI UNUTMADI. ÇALIŞANLARA, BİR İZMİR KLASİĞİ OLAN BOYOZ, YUMURTA VE ÇAY İKRAMI YAPILDI.

Konak Belediyesinden boyozlu destek

İZMİR'DE KONAK BELEDİYESİ, HAFTA SONUNU KAPSAYAN İKİ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE, MESAİLERİNE DEVAM EDEN ECZACI VE EMNİYET MENSUPLARINI UNUTMADI. ÇALIŞANLARA, BİR İZMİR KLASİĞİ OLAN BOYOZ, YUMURTA VE ÇAY İKRAMI YAPILDI.

19 Nisan 2020 Pazar 13:42
3 Okunma
Konak Belediyesinden boyozlu destek

İzmir’de Konak Belediyesi, hafta sonunu kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince, mesailerine devam eden eczacı ve emniyet mensuplarını unutmadı. Çalışanlara, bir İzmir klasiği olan boyoz, yumurta ve çay ikramı yapıldı.

Yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Konak Belediyesi, yasak sırasında çalışmak zorunda olanları unutmadı. Emniyet mensupları ve eczacıları unutmayan Konak Belediyesi, sabahın erken saatlerinde ikramlarını polis ve nöbetçi eczanelere ulaştırdı. Konak Belediyesi ikram araçları ise yasak süresince Konak Belediyesi önünde gün boyu çay ikramında bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, zor günleri dayanışma içinde aşacaklarını ifade ederek, “Biz en başta ‘Birlikte Konak’ diyerek yola çıktık. Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de ‘birlikte aşacağız’ diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla sokağa çıkma yasağında da şehrimizin tüm unsurlarını bir arada tutmaya odaklanıyor, dayanışmayı güçlendiriyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konak, sokağa çıkma yasağına hazır
Konak, sokağa çıkma yasağına hazır
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BÜYÜK HİZMET: MASKEMATİK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BÜYÜK HİZMET: MASKEMATİK
Denizli Çiğli’de ozon jeneratörü hamlesi
Denizli Çiğli’de ozon jeneratörü hamlesi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim