Konak Belediyesi kira desteğine devam ediyor

Konak Belediyesi, sağlık çalışanları, Roman vatandaşlar ve esnafın bulunduğu toplam 64 mülkünden üç ay daha kira almayacak.

Konak Belediyesi, pandemi döneminin ilk günlerinde sağlık çalışanları, Roman vatandaşlar ve esnafa yönelik olarak başlattığı kira desteğini mart ayına kadar devam ettirme kararı aldı. Belediye, aile hekimliklerinin hizmet verdiği 15 konutundan aralık, ocak ve şubat döneminde de kira almayacak. Belediyenin Alman Kulesi olarak bilinen bölgede bulunan, 42 konutunda yaşayan Roman vatandaşlar da mart ayına kadar kira ödemeyecek. Belediye ayrıca, ticari amaçla kiralanan 7 mülkünün kirasından da üç ay daha, esnafa destek olmak amacıyla vazgeçti.

"Zor günleri birlikte aşacağız"

Pandemi rakamlarının alınan önlemlere rağmen yüksek olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz kiracımız olan sağlık çalışanlarımıza, Roman hemşehrilerimize ve esnafımıza salgın sürecinin en başında destek olmaya başladık ve geçen mart ayından bugüne kadar da kira almadık. Pandemi tüm yoğunluğuyla devam ettiği için de bu desteğimizi sürdürmeye karar verdik. Mart ayındaki duruma bakarak elbette süreci yeniden değerlendiririz. Özellikle salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza desteğimizi, yasaların izin verdiği ölçüde devam ettirmekten yanayız. Sağlık çalışanlarımızın, esnafımızın, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Salgınla mücadelede üstün çaba harcayan sağlık çalışanlarımıza minnet borcumuzu zaten ne yapsak ödeyemeyiz. Zor günlerimizi birlikte, Konak’ta her zaman sahip olduğumuz dayanışma ruhuyla aşacağız” diye konuştu.