KOBİ dostu projeye TÜBİTAK’tan 450 bin TL destek

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Tuncay Ercan, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e (KOBİ) dijital çözümler sunan “KOBİTOT” projesi ile şirketleşmek üzere TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) programından 450 bin TL geri ödemesiz destek almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Ahmet Tuncay Ercan iklim değişikliği için mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı Yeşil Büyüme Çağrısı T-BİGGY 2022-1 dönemine başvurdu. Doç. Dr. Ercan, KOBİ’lere dijital çözümler sunan KOBİTOT projesi ile 450 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Ercan, Yaşar Üniversitesi’nde BİGG programı ile akademisyen olarak desteklenen ilk girişimci oldu.

T-BİGGY’de yüzde 50 başarı

BİGG Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, T-BİGGY ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle “Yeşil Dönüşüm için Sürdürülebilir Bir Yaşam” planlayan girişimcilere hibe desteği sağlayan bu program ile 2022’nin ilk döneminde destek alan girişimci istatistiği verilerine göre Türkiye ortalamasını geçerek yüzde 50 başarı elde etti.

Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Begüm Merih, üniversite olarak programın geçtiğimiz dört döneminde gönderdikleri projelerden 17’sinin toplam 4 milyon 150 bin TL hibe desteği kazandığını kaydetti. T-BİGGY Uygulayıcı Kuruluşu olarak, özellikle pandemi döneminde önemi daha da anlaşılan yeşil çevre teması ile ilgili projeleri olan girişimcilerin başvurularını diğer dönemlerde de beklendiği ifade edildi.

T-BİGGY nedir?

BİGG, TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı 450 bin TL’ye kadar hibe imkânı sunan bir destek programıdır.