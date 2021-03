Kızılçullu’nun gençlerine 6 ülkeden 27 yeni ödül

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kazandıkları uluslararası başarılarla Buca ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. Biyokimya, fizik ve çevre alanında hazırladıkları projelerle; Meksika, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Şili ve Güney Afrika olmak üzere 6 ülkede düzenlenen 9 ayrı yarışmaya katılan birbirinden yetenekli Bucalı öğrenciler, 9 altın, 14 gümüş, 3 bronz ve 1 özel ödül olmak üzere toplam 27 ödül kazandı.

Buca Belediyesi’nin geleceğe bilimsel çalışmalarıyla ışık tutan birimi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yetiştirdiği genç bilim insanlarının projeleriyle uluslararası arenada üstün başarılara imza attı.

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin birbirinden değerli projeleri, Brezilya merkezli düzenlenen “MCTEA”, Güney Kore merkezli düzenlenen “Korea Science&Engineering Fair (KSEF)”, Şili merkezli düzenlenen “Expociencias Chile”, Meksika merkezli düzenlenen “Exposciences Mexico”, Endonezya merkezli düzenlenen “International Science and Innovation Fair (ISIF)”, “Indonesıan Inventıon and Innovatıon Promotıon Assocıatıon (INNOPA)” ve “Indonesıa Internatıonal Applıed Scıence Project Olympıad (I2ASPO)”, Güney Afrika merkezli düzenlenen “ESKOM Expo for Young Scientists” ve “SAYESS Science Expo” yarışmaları olmak üzere toplam 6 ülkede, biyokimya, fizik ve çevre alanında 9 yarışmaya katıldı.

Fizik projesine 4 altın, 1 gümüş madalya

Fizik alanında, Bilge Toprak Karakaya’nın hazırladığı nano boyutta iletkenliğin kuantizasyonu araştırılarak “İnsanlarda üridin eksikliğini tespit eden biyosensör” projesi, Şili ve Endonezya’da gerçekleşen yarışmalarda 4 altın, 1 gümüş madalya almaya hak kazandı.

Organizasyonun en önemli ödülü

Çevre alanında, Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın hazırladıkları “Ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör” projesi, Meksika’da gerçekleşen organizasyonda en önemli ödül olarak verilen ‘Outstanding Project’ ödülüne layık görüldü. Proje, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Şili ve Güney Afrika’dan ise 3 altın, 7 gümüş madalya kazandı.

Biyokimya projesine 11 madalya

Biyokimya alanında ise Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in hazırladıkları “İnsana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı” projesi, Meksika, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Şili ve Güney Afrika’dan 2 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalyayı göğüsledi. Merkez, son dönemde elde ettiği başarılı derecelerle uluslararası arenada ödül avcısı kurum olarak anılmaya başladı.