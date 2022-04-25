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Kız çocuklarına ilham oldular

Başarılı girişimlere imza atıp çok sayıda ödül kazanan kadınlar, İzmir’in farklı liselerinden kız öğrencilerle kendi yolculuklarını paylaşıp, "Yeter ki bıkmadan, pes etmeden hayallerinizin peşinden gidin. Başaramayacağınız bir şey yok" mesajını verdi.

İZMİR 25.04.2022, 10:12
Kız çocuklarına ilham oldular

Başarılı girişimlere imza atıp çok sayıda ödül kazanan kadınlar, İzmir’in farklı liselerinden kız öğrencilerle kendi yolculuklarını paylaşıp, "Yeter ki bıkmadan, pes etmeden hayallerinizin peşinden gidin. Başaramayacağınız bir şey yok" mesajını verdi.

Yaşar Üniversitesinin Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla, Doç. Dr. Gökay Özerim kurumsal koordinatörlüğünde yer aldığı Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı çerçevesinde "İnovasyonda Kadın" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Ödüllü başarılı kadın araştırmacı ve girişimciler; Dermis Pharma kurucuları Prof. Dr. Kevser Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe ile Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi, B-PREG Kompozit Kurucusu Dr. Burcu Karaca Uğural ve FieldTech Mühendislik Kurucusu Mimar Selin Küçük, lise öğrencilerine kariyer yolculuklarında yol gösterecek sunumlar yapıp başarı öykülerini paylaştı.

Açılışta konuşan Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, kuruluşundan bu yana kadın-erkek eşitliğine önem veren bir kurum olduklarını vurgulayarak, Yaşar Topluluğu’nda Ar-Ge ve inovasyon ile mühendislik alanlarında görev yapan çalışanlar içinde kadın oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizdi.

Öğrencilere gelecek için tavsiyelerde de bulunan Yiğitbaşı, "Çok ciddi bir değişim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Sizlere, bu çağdan itibaren çeşitli branşları yakından tanımanızı, mümkün olduğu kadar staj imkanlarını değerlendirmenizi, öğrenmeye her zaman açık olmanızı ve sivil toplum kuruluşlarına mümkün olduğu kadar erken yaşta katılmanızı tavsiye ediyorum. Eğitim sonrasında doğru seçimleri yapmak tabii ki geleceğin kapısını açıyor, zamanla birçok fırsat da insanların önüne çıkıyor. Bilime, teknolojiye, dijitalleşmeye daha fazla odaklanılan bir dönemde yaşıyoruz. İyi bir geleceği, her alanda eşitliğe değer vererek, adaletli iş ortamları sağlayarak ve sürdürerek birlikte kuracağız" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, bilimin herkese aynı mesafede duran, tarafsız ve cinsiyetler üstü bir alan olduğunu vurgulayarak, kadınların yüzyıllardır bilim için çalışmaya ve üretmeye, isimlerini tarihe yazdırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Rektör Dinçer, "Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını tanımak ve kız çocuklarının bu alanlara yönelmesi arasında güçlü bir ilişki var. Günümüzde kadınların, sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki katkılarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Bu etkinlikle de bir yandan kız öğrencilerin bu alanlara ilgisini çekmeyi, diğer yandan kadınlar tarafından kurulmuş girişimcilik ve yenilikçilik örneklerini öne çıkartarak kadınların inovasyondaki yerini vurgulamayı amaçladık" dedi.

Öte yandan, TİM-TEB Girişim Evleri En Motive Edici Başarı Hikâyesi Ödülü başta olmak üzere çeşitli ödüller kazanan, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Kevser Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe ve Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi, başarıya ulaşana kadar yaşadıkları süreci anlattı.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor

Diyabet yaraları vb. zor iyileşen yaraların tedavisi için yola çıkan akademisyenlerin geliştirdiği ürün, klasik yara örtülerinden farklı olarak derinin doğal bileşenlerinden oluşuyor ve uygulandığı deri ile uyumlu bir tabaka oluşturup tedavi sürecini kısaltıyor. Böylece, kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlıyor.

Karbon ayak izini azaltmak için yenilikçi malzeme

Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Ödülü sahibi Dr. Burcu Karaca Uğural, keten vb. lifli tarımsal ürünlerden elde edilen doğal elyafı kullanarak; geri dönüştürülebilir, yüksek performanslı ve hafif endüstriyel biyokompozitler geliştirerek üreten bir ileri malzeme girişimi olarak B-PREG’i kurdu. Kullandığı ham maddeyi sağlamak için keten tarımının tekrar canlanmasını da sağlayan Uğural’ın geliştirdiği ürün, çeşitli sektörlerde kullanılan sentetik malzemeler ile benzer yüksek performans göstererek plastik gibi petrol-bazlı sentetik malzemelerin kullanımını azaltarak, karbon ayak izinin de azaltılmasını sağlıyor. Uğural, doktora projesi olarak başlayıp dünya devleriyle çalıştığı bir projeye dönüşen süreci, yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Ofisi araziye taşıyor

4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı En İyi Ulusal Buluş Ödülü ve Altın Madalya Sahibi, FieldTech Mühendislik Kurucusu girişimci Mimar Selin Küçük Şahin de, ’ofisi araziye taşıdık’ sloganıyla ortaya çıkan; arkeoloji, haritacılık, inşaat, madencilik gibi alanlarda saha ile ofis çalışmasını birleştiren entegre bir çözüm olan projesini, başarı hikayesini anlattı.

Başarılarıyla örnek olan işlere imza atan kadın girişimciler, öğrencilere, karşılaşabilecekleri tüm zorluklara karşın bıkmadan, pes etmeden hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker de, "Zaten Hep Vardık: Bilimde Kadınlar" başlıklı sunumuyla, geçmişten günümüze bilim dünyasına buluşlarıyla ve yaptıklarıyla yön veren kadınların hikayelerini paylaştı.

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