Kısırlaştırılan kedi-köpek sayısı iki katına çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kısırlaştırdığı hayvan sayısını, gönüllülerin desteği ve ek birimlerin katkısıyla 2020’de önceki yıla oranla iki katına çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kontrolsüz üremeyi engellemek için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısı önceki yıla oranla iki kat arttı. Kısırlaştırma çalışmalarına gönüllüler de destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2020’de 5 bin 929’u kedi, 5 bin 248’i köpek olmak üzere 11 bin 177 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Bu sayı 2019’da 5 bin 553, 2018’de ise 4 bin 413 olarak kaydedilmişti. Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısının artmasında gönüllü desteğinin yanı sıra 2020’de metropol dışındaki 7 ilçede hizmete alınan birimlerin etkisini de vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğüne bağlı bu birimlerimizde de sokak hayvanlarının toplanması, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasını sağladık. Bu birimlerimiz sadece bulundukları ilçelere değil metropol dışındaki 19 ilçemize de hizmet veriyor. Araç sayımızı ve veteriner kadromuzu artırdık. Sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi için belediye olarak haftanın 7 günü günün çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Soyer ve ekibine teşekkür

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları iş birliği ile iyi çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Pandemiye rağmen tüm ilçelere ulaşmaya çalışıyor, kısırlaştırma operasyonları için bazı ilçelere veteriner göndererek destek oluyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Türkiye’ye örnek. Şu anda sokakta yaşamayacak durumda olan sokak hayvanları için Gökdere’de Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruluyor. Hayvan haklarına duyarlı başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün özverili çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Baylan, sokak hayvanlarının kontrolsüzce üremesinin önüne geçilmesi için acilen hayvan hakları yasasının çıkarılması gerektiğine de dikkat çekti.

Veteriner sayısı artırıldı, araçlar alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri veya ilçe belediyeleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Işıkkent ve Seyrek hayvan köpek bakımevleri, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği (sadece kedi) ile Seferihisar, Urla, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen, Dikili, Ödemiş’teki birimlere getirilen kedi ve köpekler kısırlaştırılıyor. 21 veteriner hekim ve 8 veteriner sağlık teknikerinin görev aldığı merkezlerde, kısırlaştırma işlemi sonrası sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor, kulaklarına kısırlaştırıldıklarını gösteren küpe ve deri altı mikro çip takılıp kuduz aşıları, iç parazit ilaçları yapılarak alındığı adrese bırakılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlik birimlerinin olmadığı metropol dışındaki ilçelerde de sokak hayvanlarının toplanıp bu merkezlere getirilerek kısırlaştırılmasını sağlıyor. Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğindeki ameliyathane sayısını ikiye çıkaran büyükşehir, sokak hayvanlarının toplanması için hayvan refahına uygun 20 köpek taşıma kapasiteli iki karavanı da hizmete aldı. Acil müdahale nakil aracı sayısı ise yeni alınan 2 araçla birlikte 5 oldu.