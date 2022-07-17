Kiraz Kaleköy, kesintisiz suya kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin tüm bölgelerine kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Kiraz Kaleköy Mahallesi’nde 2 km’lik yeni içme suyu iletim hattının imalatları tamamlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü, güçlü altyapı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığı Kiraz ilçesini de kesintisiz içme suyuyla buluşturmaya yönelik projeler birer birer hayata geçiriliyor. Kaleköy Mahallesi’ne komşu mahalle Karaburç’tan içme suyu sağlayacak 2 bin metrelik su hattının imalatı tamamlandı. Yeni yapılan hat ile Karaburç Mahallesi’ni besleyen su kuyusundan, Kaleköy Mahallesi sakinleri için kesintisiz ve güvenilir su ulaştırılacak.

Kesintisiz sağlıklı içme suyu

Kiraz Kaleköy’de çalışmaları tamamlanan içme suyu hattı 120 haneye hizmet edecek. İçme suyu kuyusunun yanında hizmet verecek uygun büyüklükteki içme suyu deposunun da imalatlarının tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanıyor.