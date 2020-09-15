Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI SALİHA ÖZÇINAR, (FOTOĞRAFTA SOLDAN ÜÇÜNCÜ) "HER ŞEY KİRAZ İÇİN DİYEREK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ. KİRAZ İLÇEMİZDE DOĞAL GAZ İÇİN İLK KAZMAYI VURMUŞ BULUNUYORUZ. 2020 YILI SONUNA KADAR DOĞAL GAZIN EVLERDE KULLANILMASINI PLANLIYORUZ" DEDİ.
İzmir’in Kiraz ilçesinde, doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu.
Kiraz ilçesinde doğal gaz hattı için önemli bir gelişme yaşandı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın çabalarıyla, Ödemiş’ten Kiraz ilçesine 30 kilometre uzunluğunda çelik hat boru yapımı ve 1. etap olarak merkez mahallelerinden 10 kilometre polietilen hat döşemesi çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi’nde başladı.
İzmir Gaz tarafından başlatılan doğal gaz çalışmalarının; Cumhuriyet, Yeni, İstiklal, Kırköy Mahalleleri olmak üzere ilk olarak dört mahallede yapılacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Her şey Kiraz için diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kiraz ilçemizde doğal gaz için ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. 2020 yılı sonuna kadar doğal gazın evlerde kullanılmasını planlıyoruz" dedi.
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