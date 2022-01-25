Kınık’ta taşımalı doğal gaz devri bitti: Fabrikalara doğal gaz müjdesi

İzmir’in Kınık ilçesinde, yaklaşık 60 milyonluk yatırımla hayata geçirilen 45 kilometrelik doğal gaz çelik boru hattının imalatı tamamlandı. 5 yıldır kullanılan ve Kınık’ın doğal gazında taşımalı sistemin sona erdiğini ifade eden Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık ilçemizde, özellikle gelişen sanayi bölgesinde, doğal gaz ile üretimin yapılması sorunsuz gerçekleşecek" dedi.

Kınık’ta, merakla beklenen 45 kilometrelik doğal gaz çelik boru hattının imalatı bitti. 60 milyon lira yatırımla hayata geçirilen sistemle birlikte, artık ilçede taşımalı olarak doğal gazın kullanılması sona erdi. Hattın tamamlanmasıyla ilçeye gaz boru hattından verilmeye başlandı.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Yayakent’teki Kınık-RMA İstasyonuna bağlanan BOTAŞ ana boru hattıyla, Kınık ve bölgesinde teknik anlamda sorunsuz gaz arzının sağlanacağını söyledi.

"Boru hattı ile gelen doğal gazla hemşehrilerimize ve yatırımcılarımıza kesintisiz enerji sağlıyoruz"

Doğruer, sanayi bölgelerine de müjde vererek, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylelikle gaz kesintisi olma riski ortadan kalkmıştır. Kınık ilçemizde özellikle gelişen sanayi bölgesinde doğal gaz ile üretimin yapılması sorunsuz olarak yaşanabileceği müjdesini değerli Kınık halkı ve organize sanayi bölgesi işletmelerine müjdesini vermekteyiz. İzmir’in en uzak ilçelerinden birine yapılan büyük yatırımlar ilçe halkını olduğu kadar, bölge halkını da gelecekle ilgili umutlandırmaktadır. Bugün boru hattı ile gelen doğal gaz ile hemşehrilerimize ve yatırımcılarımıza kesintisiz enerji sağlıyoruz. Tarımsal ve sanayi yatırımları, bölgemizin istikrar ve istihdam ile kalkınmasını sağlayacaktır."