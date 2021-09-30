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Kılıçdaroğlu’ndan Balçovalı kadınlara destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde Balçova standını ziyaret ederek Balçovalı kadınların ürettiği ürünlerle ilgili bilgi aldı.

İZMİR 30.09.2021, 16:02
Kılıçdaroğlu’ndan Balçovalı kadınlara destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde Balçova standını ziyaret ederek Balçovalı kadınların ürettiği ürünlerle ilgili bilgi aldı.

İstanbul’da düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesine katılan Balçova Belediyesinin Semtevleri ve Kadın Kooperatifi standı, zirve konuklarının beğenisini kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Balçova standını ziyaret ederek, Balçovalı kadınların ürettiği ürünleri inceledi. Balçova Belediyesinin ev kadınlarına meslek edindirmek amacıyla açtığı Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifinin birlikte katıldığı Tarım Zirvesinde, kadınların ürettiği hediyelik ürünler ile kadın kooperatifinde üretilen organik gıda ürünlerinin tanıtımı yapılıyor.

Zirveye CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın ile birlikte katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Semtevleri Türkiye’de artık bir marka oldu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da standığımız ziyaret etmesi bizleri çok memnun etti” diye konuştu.

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