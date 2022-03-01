Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kınık’ta düzenlenen askeri törenle toprağa verilen Şancı için ilk olarak evinin önünde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Gazinin naaşı ikindi namazına müteakip Kınık Osmaniye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda Kınık mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Garnizon Komutanlığından Tank Binbaşı Mehmet Gökhan Sivas, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık İlçe Müftüsü Cuma Yanar, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, daire amirleri, Gazi Şancı’nın ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.