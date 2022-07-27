Kentsel dönüşümde dev bir adım daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ’Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 300 bağımsız birimi kapsayan ikinci etabın yapımını başlatacak imzayı attı. Başkan Soyer, “Hayırlı olsun. Zor bir dönem. İnşallah yüzümüzü de güldürsün. İzmir’in de yüzü gülsün” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ’Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda önemli bir aşamayı daha tamamladı. Başkan Tunç Soyer, ikinci etabın yapım ihalesini kazanan şirket ile inşaat çalışmalarını başlatacak imzayı attı. İkinci etapta yaklaşık 300 bağımsız birim inşa edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci etapta yaklaşık 300 bağımsız birimin inşaat yapım çalışmalarına İZBETON A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde devam ediyor.

“İzmir’in yüzü gülsün”

Kültürpark İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde düzenlenen imza törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Arzu Özçelik, Proje Uygulama İkinci Şube Müdür Vekili İsmail Mutaf katıldı. Proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Fuar İzmir’in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek. Diğer bölgelerden farklı olarak Gaziemir’de Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde Hazine’den bedeli karşılığında devralınan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki birinci etap ve ikinci etapta yaklaşık 600 bağımsız birim inşa edilecek.

Yerinde örnek dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aktepe-Emrez’deki proje alanını dere çevresi yeşil alan olarak planladı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Meydan, park ve donatı alanlarına bağlantı sağlayan bu yaya aksı Aktepe Mahallesi’ndeki mevcut ağaç kümelerinin bulunduğu alan ile bağlandı. Altan Aydın Caddesi yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, işyeri sahiplerinin de dönüşüm sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerini devam etmesi sağlanacak. Çeşitli tiplerde kullanımları içeren konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre inşa edilecek.