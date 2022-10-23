Kent Alsancak Tıp’tan yeni hizmet

Kent Alsancak Tıp Merkezinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları ünitesi açıldı. Uyguladıkları GETAT yöntemlerini akupunktur, ozon terapi, mezoterapi, hipnoz ve kupa tedavisi olarak sıralayan Uzm. Dr. Cansu Balcı, "Özellikle sağlıklı yaşam için bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, hastalıkların oluşmasının önlenmesinde ve de kronik hastalıkların destek tedavisinde GETAT yöntemleri önemli bir yere sahip. Hem koruyucu hem tedavi edici yönüyle geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunuyoruz” dedi.

Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Alsancak Tıp Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında uygulamalar yapma konusunda yetkilendirildi. Ünitenin sorumluluğunu hem Anestezi uzmanı hem de Fonksiyonel Tıp ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Doktoru olan Cansu Balcı üstlendi. Uzm. Dr. Balcı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının hastalıkların teşhis ve tedavisinde, hastalıklardan korunmada, genel iyilik halinin sürdürülmesinde yıllardan beri başarıyla kullanılan uygulamalar olduğunu söyledi.

“Uygulama sertifika almış hekimler tarafından uygulanmaktadır”

Geleneksel tıp ile modern tıp vizyonunun bir araya gelmesinin güvenli ve başarılı çözümler oluşturduğunu kaydeden Uzm. Dr. Balcı, “Bütün dünyada GETAT uygulamalarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında bilimsel araştırma sonuçlarına göre geleneksel tıp yöntemlerinin etkin olduğunun belirlenmiş olması, yöntemlerin doğala en yakın olması ve kolay ulaşılabilir olması gibi nedenler sayılabilir. Ayrıca dünya genelinde giderek artan obezite, artmış antibiyotik ve antidepresan kullanımı gibi sağlık sorunları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü GETAT uygulamaları stratejilerine giderek ağırlık vermektedir. GETAT uygulamaları Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği ve denetlediği merkezlerde Sağlık Bakanlığından GETAT uygulamaları için sertifika almış olan hekimler tarafından uygulanmaktadır. Kent Alsancak Tıp Merkezi de bu alanda yetkilendirilmiş bir merkezdir. Merkezimizde uyguladığımız GETAT yöntemleri; Akupunktur, ozon terapi, mezoterapi, hipnoz ve kupa tedavisidir. Bu yöntemlerle genel sağlık, wellness, anti Aging, ağrı, kilo verme, sigara bırakma ve birçok alanda hastalarımıza destek oluyoruz. Bu ünitede aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyici Glutatyon, yüksek doz C vitamini tedavisi, vitamin ve minerallerin damar yolundan takviye edilmesi şeklindeki tedavileri de hastalarımıza sunuyoruz” diye konuştu.