Kemeraltı, UNESCO yolunda

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneğinin yeni binasının açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in kalbi ve can damarı olduğunu söyledi. Başkan Soyer, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneğinin yeni binasının açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Göreve geldiklerinden bu yana Kemeraltı ve çevresinin 24 saat yaşaması, esnafın nefes alması ve sokakların sağlıklaştırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kemeraltı dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi. Tek başına bir dünya markası olmaya yeter. Bunun üzerinden gitmek zorundayız. Konak Pier’den Kadifekale ve Agora tiyatroya kadar uzanan aks, İzmir’in kaldıracı olacak ve ileriye taşıyacak akstır. Bizim için Kemeraltı İzmir’in kalbidir ve can damarıdır. İzmir büyüyecekse kaderi Kemeraltı’na bağlı. Kemeraltı’nı büyütürsek, güçlendirirsek emin olun İzmir güçlenecek” diye konuştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesiyle ilgili çalışmalara da değinen Başkan Soyer, “Tarihi Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için tüm çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu yılın ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağız. Ardından UNESCO’ya gönderilmesini talep ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sizinle karar vereceğiz”

Tarihi çarşıdaki altyapı çalışmalarından da söz eden Başkan Soyer, şöyle devam etti: “Kuşaklama projesini hemen hemen bitirdik. Şimdi sıra Anafartalar ve Mimar Kemalettin’de. Hem aydınlatma hem de emniyet açısından yapılacak çalışmalarımıza başlıyoruz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl bir mekan haline getirmek için de çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz. Size sormadan hiçbir şey yapmayacağız. Sizinle karar vereceğiz. Eğer esnafın onayı yoksa, o iş yanlıştır. El birliğiyle karar verdiğimiz işe sahip çıkmak sizin işiniz. Bu uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Köşger: “Son derece güzel bir uyum var”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Kemeraltı, Türkiye’nin, belki de dünyanın en kadim alışveriş merkezlerinden birisi. Hem açık hem kapalı çarşılarıyla çok büyük tarihi öneme sahip. İzmir’de son derece güzel bir uyum var” ifadelerini kullandı.

Girgin: “Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum”

İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin de UNESCO sürecini çok iyi değerlendirmek istediklerini belirterek sözlerine şöyle konuştu: “Yeni bir vizyonla Kemeraltı’nı ileri taşımak için çalışıyoruz. Herkesi burada görmek beni çok gururlandırdı. Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisine hem bina hem de Kemeraltı’nda esnafla birlikte çalıştığı için teşekkür ediyorum. Bize inandı, çok büyük sorumluluk verdi” dedi.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin’in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır, AK Parti önceki dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, muhtarlar ve Kemeraltı esnafı katıldı.