Kemalpaşa’da silahlı kavga: 1 ölü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi 126 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Ş.D. ile Mehmet Sür (48), sokakta karşılaştı. Taraflardan Ş.D., olay yerine geldiği araçta bulunan pompalı tüfekle Sür’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sür, ambulans ile Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan cinayet şüphelisi M.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, suç aletine de el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.