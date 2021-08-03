Kemalpaşa metrosu için ihale tarihi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, incelemelerine Gediz Havzası’ndaki Kemalpaşa’da devam ederek, Kemalpaşa için metro projesinin müjdesini verdi. Başkan Tunç Soyer, “9 Ağustos’ta Kemalpaşa tarihi için çok önemli bir dönüm noktası, milat olacak. Otogardan başlayarak ilk etap Pınarbaşı, arkasından Pınarbaşı – Kemalpaşa arası 27,5 kilometrelik metro hattı proje ihalesine 9 Ağustos’ta çıkıyoruz. Kemalpaşa bunu hak ediyordu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa’da incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’e; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Suphi Şahin ve Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve muhtarlar eşlik etti.

Soyer’den kuraklık ve küresel ısınma mesajı

Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi ve Nif Çayı’nda incelemeler yapan Soyer, sonrasında İZSU’nun ilçedeki tüm altyapı yatırımlarının anlatıldığı toplantıya katıldı.

Soyer, son 2 yılda Kemalpaşa’da 120 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyerek, “Tarihinde Kemalpaşa’nın görmediği kadar büyük yatırımlar içindeyiz. Olağanüstü bir hızla projelerimizi sonlandırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Ulucak’ta yapımı süren Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Soyer, kuraklıkla mücadele açısından bu tesisin önemine vurgu yaparak, “İlk kez arıtılan A kalite su ile tarımda, bahçe sulamada kullanılabilir bir su olarak çıkacak. Biz yaklaşık günde 100 metreküp arıtılmış suyu tarla, bahçe sulama için kullanabiliyor hale geleceğiz. Önümüzde kuraklık, küresel ısınmanın yaratacağı daha büyük tehditler varken; kurduğumuz tesisi bu biçimde değerlendiriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu daha sonra herkes görecek. Yapılan iş Türkiye’ye örnek olacak son derece değerli bir iş” diye konuştu.

Sular deşarj edilecek

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatını inceleyen Başkan Soyer, proje hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi aldı ve inşaatı gezdi. Kemalpaşa Ulucak’ta yapımı devam eden tesis, günlük 5 bin metreküp evsel atık suyu arıtarak su arıtma konusunda Türkiye birincisi olan İzmir’in 69’uncu atık su arıtma tesisi olacak. Tesis, 25 bin kişiye hizmet verecek. Ultraviyole yöntemiyle dezenfekte edilen sular güvenle deşarj edilecek. 35 milyon liralık yatırımla hayata geçen tesisin yılsonunda hizmete alınması bekleniyor.

Metro müjdesi

Kemalpaşa için metro projesinin ihalesine çıkacaklarının müjdesini veren Soyer, “6 gün sonra, 9 Ağustos’ta Kemalpaşa tarihi için çok önemli bir dönüm noktası, milat olacak. Biraz daha iddialı söyleyeyim. Hep diyoruz ya ’Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı, 1 milyar 70 milyon euro bedelli çok büyük bir yatırım’. 9 Ağustos günü başlayacak yolculuk, muhtemelen Buca metrosu için ortaya koyduğumuz bu rekor rakamı da geçecek bir rakam. Hepimizi çok heyecanlandıran, Kemalpaşa’nın 50-100 yılını olağanüstü değiştirecek yepyeni bir noktaya taşıyacak proje. Otogardan başlayarak ilk etap Pınarbaşı, arkasından Pınarbaşı – Kemalpaşa arası 27,5 kilometrelik metro hattı proje ihalesine 9 Ağustos’ta çıkıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız, gururluyuz. Kemalpaşa bunu hak ediyordu. Bu yatırımla beraber İzmir’de çıtayı bambaşka yere taşıyan ilçemiz olacak. Metro sadece ulaşım değil, medeniyeti ileri taşıyan bir yatırım” dedi.