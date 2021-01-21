Kelebek Çocuk Elfida’nın ismi Çiğli’de yaşayacak

Çiğli Belediyesi tarafından, "Her Ay Bir Park" projesi kapsamında 2020 yılında Kelebek hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz’ün isminin verildiği “Kelebek Elfida Gündüz Parkı”nın açılışı sanatçı Haluk Levent’ ve Elfida’nın ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde kentin yeşil alan kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara yeni yılda da ara verilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak, Kelebek hastalığı olarak bilinen Lupus hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren minik Elfida Gündüz’ün adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi.

Evinin karşısındaki parka adı verildi

Evka-2 Mahallesi’nde Elfida’nın evinin karşısında yapımı tamamlanan Parkın açılışı pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Başkan Utku Gümrükçü, AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile Elfida Gündüz’ün anne ve babası Zülfiye - Ergin Gündüz tarafından yapıldı.

Sanatçı Haluk Levent: "Elfida’nın hayali gerçek oldu"

Elfida’nın hayalinin gerçekleşmesini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı Haluk Levent, "Elfida neşe ve umut dolu, çevresine mutluluk dağıtan küçücük bir kızımızdı. Kelebek hastalığıyla mücadele ediyordu. Kendisiyle yaptığım konuşmalarda daima çocuklara yardım etmek, parklar ve tiyatro gösterimleri yapmak istediğini söylerdi. Elfida’nın hayallerini gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü’ye teşekkür ediyorum. AHBAP Platformu olarak parkımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Anne Zülfiye Gündüz: “Kızım çok mutlu olurdu”

Açılışta oldukça duygusal anlar yaşayan Anne Zülfiye Gündüz, “Kızım evimizden sürekli bu parka bakıyordu. Kızım görseydi çok ama çok mutlu olurdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Haluk Levent ve Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın hatırasını burada yaşatacağız” dedi.

Başkan Utku Gümrükçü: “Hepimizde izler bıraktı”

Elfida’yı tanımaktan, neşesine, sevecenliğine ve hayata bağlılığına tanık olmaktan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, Elfida kızımızın her ihtiyacında yanında olmaya özen gösterdik. Son olarak da daima hayalim dediği parkı mahallesine kazandırdık. Gönül isterdi ki Elfida, hayalini kurduğu bugün yanımızda olsaydı ve parkta doyasıya oynasaydı. Hepimiz onu çok sevdik. Eminim ki arkadaşları da onu daima sevgiyle ve neşeyle hatırlayacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.