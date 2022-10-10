Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayarak yolda sürüklenen sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Doğan (39) idaresindeki 35 EMH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan otomobilden fırlayan sürücü, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yasin Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Yasin Doğan’ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.