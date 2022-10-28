Kaza yaptılar, balkondan atladılar, yine de polisten kaçamadılar

İzmir’in Urla ilçesinde polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden birisinin ise saklanmak istediği evin ikinci katta bulunan balkonundan atlaması ise ekipleri hayrete düşürdü.

Olay 24 Ekim günü ilçede bulunan Özbek Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde seyir halinde olan 2 kişi, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan kontrol noktasında, ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında motosiklet kaza yaparken şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Motosikleti bırakıp koşarak olay yerinden kaçan İ.T. (41) ekipler tarafından yakalanırken, şüpheliden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis tarafından yapılan incelemede motosikletin de çalıntı ve sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Kaçan şüpheli ikinci kattaki balkondan atladı

İ.T.’yi yakalayan polis ekipleri diğer şüphelinin de izini sürdü. O.E. (35) olduğu tespit edilen şüphelinin ilçedeki bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine ekipler adrese operasyon gerçekleştirdi. Polisin etrafını sardığını gören O.E., kaçmak için evin ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. Yeniden kaçmaya çalışan şüpheli çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Öte yandan yapılan sorgulamada, şüphelilerden İ.T.’nin hakkında hırsızlık suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İ.T. cezaevine nakledildi. Şüphelilerde İ.T. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan O.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.