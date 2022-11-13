Kaza geçiren çakal ameliyat edildi

İzmir’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince ameliyat edildi. Çakal, başarılı operasyonun ardından İzmir Doğal Yaşam Parkında gözlem altına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde da bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. İzmir Doğal Yaşam Parkına getirilen çakalın muayenesini yapan veteriner hekimler, ayağında kırık ve diz kapağında çıkık tespit ettikleri çakalı hemen ameliyata aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat ile İzmir Doğal Yaşam Parkında görevli veteriner hekimler Vasfiye Erdem ve Yonca Özgen’in yer aldığı ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası çakal gözlem altına alındı. Revirde tedavisi süren çakalın ilerleyen günlerde doğaya bırakılacağı bildirildi.