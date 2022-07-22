Kaymakam İnci’den vatandaşlara "yangın" uyarısı

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı köy ve mahallelerde halk toplantısı düzenleyen Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, temmuz ayı halk toplantısını Barutçu köyünde düzenledi. Kaymakam İnci, toplantıda son günlerde artan orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulunarak, gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını istedi.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Veysel Badem, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen toplantıda vatandaşların sorunları dile getirildi.

Son günlerde artan orman yangınlarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çeken Kaymakam Ekrem İnci, "Yazın gelmesi ile birlikte orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Hava sıcaklıklarının artması ile orman yangını riski artmıştır. Bu konu ile alakalı tüm muhtarlarımız dikkatli olmalı" dedi.

Son günlerde yine Covid-19 vakalarında artış olduğunu ve bu konuda da gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Kaymakam İnci, "Koronavirüs tekrar artış göstermeye başladı, tedbiri elden bırakmamak lazım" dedi.

Köy yollarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kaymakam İnci, "İlçemizin sorunlu köy yollarıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını da dinleyen İnci, tüm sorunların çözümü için gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti.