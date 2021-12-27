Kaybolan av köpeği iki günlük arama sonunda bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan av köpeği ‘Zidan’ iki gün boyunca gerçekleştirilen aramalar sonucunda 6 metre derinlikteki içi boş bir kuyunun içerisinde bulundu. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Urla’da bulunan avcılar kulübüne üye Yusuf Ülküm, geçtiğimiz günlerde iki av köpeği ile birlikte Kuşçular Mahallesi ormanlık alanda ava çıktı. Bir süre sonra Ülküm, iki köpeğinden birisi olan ‘Zidan’dan haber alamadı. O gün tüm çabalara rağmen köpeğine ulaşamayan Yusuf Ülküm, ertesi gün de köpeğini arama çalışmalarına devam etti. Bir süre sonra bölgedeki vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında, ‘Zidan’ yaklaşık 6 metre derinlikteki içi boş bir kuyunun içerisinde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Ülküm, “İki günlük aramaların neticesinde köpeğime kavuştum. Sağlığı da yerinde olduğu için çok mutuyum” dedi.