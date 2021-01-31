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Karşıyaka’nın üstündeki Yamanlar agro turizme açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka ilçesi sınırlarındaki Yamanlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü Yamanlar’da muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Soyer, "Kooperatif kurun ve üretin. Biz de sizin ürettiklerinizi satın alalım. Kente bu kadar yakın Yamanlar’da agro turizmi geliştirecek projeler yapacağız” dedi. Başkan Soyer, Yamanlar’da daha önce sanatoryum olarak kullanılan ve yılladır atıl kalan tesisleri de inceledi.

İZMİR 31.01.2021, 14:17
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Karşıyaka’nın üstündeki Yamanlar agro turizme açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka ilçesi sınırlarındaki Yamanlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü Yamanlar’da muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Soyer, "Kooperatif kurun ve üretin. Biz de sizin ürettiklerinizi satın alalım. Kente bu kadar yakın Yamanlar’da agro turizmi geliştirecek projeler yapacağız” dedi. Başkan Soyer, Yamanlar’da daha önce sanatoryum olarak kullanılan ve yılladır atıl kalan tesisleri de inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yasayla mahalle statüsüne geçen doğayla iç içe orman köylerinden Yamanlar’ı ziyaret etti. Başkan Soyer, özellikle bölgeye has lezzetli domatesiyle adından söz ettiren yine; tarım, hayvancılık, zeytincilik ve arıcılığın geçim kaynakları arasında bulunduğu köyde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ile incelemelerde bulundu. Soyer’i Yamanlar Muhtarı Ferhat Serçekuş ile köylüler karşıladı.

“Ürünü satın alarak işi büyütelim”

Muhtar Ferhat Serçekuş, işsiz kalan gençlerin bölgeyi terk ederek şehre gitmesinden yakındı ve bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Serçekuş, “Gençler köyde kalmıyor. Şehirlere kaçıyor. Burası orman köyü. Ne yapacaklar. Burada insanların para kazanmasını sağlayacak şeyler olmalı” dedi. Serçekuş, köylünün vadi içinde 5 bin zeytin ağacı olduğunu, geçmişte yol olmadığından ulaşmakta, ürünü toplamakta zorlandıklarını; ancak büyükşehir belediyesinin açtığı yollar sayesinde rahatladıklarını söyledi, teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ferhat Serçekuş’a kooperatif kurma önerisinde bulundu. Soyer, bölgede yetişen domatesin köy için önemli olduğunu, bunu tanıtmak gerektiğini belirterek, “Kurun bir kooperatif, biz de ürünü satın alarak işi büyütelim. Üretin, ürettiğinizi satın alalım. Siz yaptıkça biz de satın alırız. O zaman gençler de köylerini terk etmek zorunda kalmaz. Onlar da köylerine sahip çıksın ve üretsinler. Siz ürettiğinizin karşılığını aldığınız zaman daha çok üreteceksiniz. Bu üretim devam etmiyorsa, ürünü satamadığınız içindir” dedi.

Köyde aracılığın, zeytinciliğin ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine destek vereceklerini belirten Başkan Soyer, kente son derece yakın köyde agro turizmin başlatılması için de proje yapılmasını istedi. Köyde 5 bin ağaç zeytin ve domatesin organik üretildiğinin altını çizen Başkan Soyer, Yamanlar’ın doğal güzellikleriyle korunup geliştirileceği sözünü verdi.

Başkan Soyer daha sonra Yamanlar Dağı’nda orman içinde, sanatoryum olarak kullanılan; ancak yıllar önce kaderine terk edilen tesislerde inceleme yaptı. Asırlık çınarlar ve dev çam ağaçlarının arasında, Tarım ve Orman Bakanlığına ait tesislerin bulunduğu bölgenin doğa harikası olduğunu, bu şekilde kaderine terk edilmesine üzüldüğünü belirten Başkan Soyer, burasının da İzmirlinin kullanımına nasıl sunulabileceğinin araştırılmasını istedi.
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