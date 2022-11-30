Karşıyaka’nın rotası Selahaddin Dinçel

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, dün öğle saatlerinde istifa eden Erman Güraçar’dan sonra rotasını 47 yaşındaki Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’e çevirdi. Karşıyaka yönetiminin, başarılı teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’da Teknik Direktör Erman Güraçar, son zamanlardaki alınan başarısız sonuçlardan dolayı dün öğle saatlerinde yeşil-kırmızılı yönetime istifasını sundu. Yönetim de bu istifayı kabul ederek 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Takımın teknik direktörsüz kalmasından dolayı Karşıyaka yönetimi hızlı bir şekilde teknik adam arama çalışmalarını başlattı ve son olarak Nevşehir Belediyespor’u çalıştıran Selahaddin Dinçel isminde ortak bir karar verildi. Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Dinçel’le iletişime geçen Kaf-Kaf, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli teknik direktör ile önümüzdeki günlerde profesyonel imzanın atılacağı ve hafta sonu oynanacak Yeni Mersin İdman Yurdu müsabakasına takımın başında çıkması için yoğun bir çaba gösteriliyor.