Karşıyaka’daki eğik binalar yeniden inşa edilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı üçüncü oturumunda, geçen mart ayında yıkımına başlanan Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’ndeki eğik binalara yönelik imar planı değişikliği görüşüldü. Plan tadilatı oy çokluğu ile meclisten geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü oturumu, Kültürpark Fuar alanı 1 No’lu Hol’de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun yönettiği oturumda, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve geçen mart ayında Karşıyaka Belediyesi tarafından boşaltılarak yıkımına başlanan binalar için imar planı değişikliği görüşüldü. Önerge üzerindeki görüşlerini dile getiren CHP’li Meclis Üyesi Murat Aydın, çözüm üretmenin çözümsüzlükten daha iyi olduğunu belirterek, “İnsanların en temel hakkı olan sağlıklı konutta yaşama hakkını sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi somut bir adım attı. Bu önerge Karşıyaka Belediyesi’nde oy birliğiyle geçti. Ne yapıyorsak yapalım tam olmayacak. Karşıyaka’nın 40 yıldır devam eden sorununu çözmek isteyen herkese teşekkür ediyorum. Hiç değilse bir adım atıldı” dedi.

Eğik binalara yönelik imar planı düzenlemesi ardından oy çokluğu ile meclisten geçti. Plan değişikliğine göre, söz konusu eğik binaların bulunduğu imar adasında özel planlama kararı kaldırılarak, parseller için tek tek yapılaşma hakkı verildi. Değişikliğe göre ruhsatlı yapılar yeniden inşa edilebilecek. Fiilen ve fiziken eğik binaların bulunduğu Cemal Gürsel Caddesi’ne cepheli binalara ilave inşaat hakkı verilecek.