Karşıyaka’da Emre Gemici’nin performansı yükselişte

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın sezon başında kadrosuna kattığı Emre Gemici, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılı formayla ligde çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın sezon başında renklerine bağladığı Emre Gemici’nin form grafiği yükselişe geçti. 28 yaşındaki golcü, sezonun ilk bölümünde beklentileri karşılayamasa da daha sonra gösterdiği performansla yeşil-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Tecrübeli oyuncu, ligde oynadığı son 4 maçta 6 gol kaydederek son haftalarda takımının gol yollarındaki en önemli silahlarından biri oldu. Böylece Gemici, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol kaydederek, 11 gollü Fatih Taşdelen’le birlikte takımın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Öte yandan Emre Gemici, bu sezon Karşıyaka formasıyla ligde oynadığı ilk 17 maçında ise sadece 3 gol kaydetmişti.