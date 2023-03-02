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Karşıyaka, Hacettepe 1945’in biletleri satışa çıkıyor
TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanacak Karşıyaka-Hacettepe 1945 müsabakasının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.
İZMİR 02.03.2023, 10:16
TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanacak Karşıyaka-Hacettepe 1945 müsabakasının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 5 Mart Pazar günü Hacettepe 1945’i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün saat 15.00’te satışa çıkacak. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Üst: 35 TL
Maraton Alt: 50 TL
Numaralı Alt: 60
VIP A-C: 150 TL
Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL
Misafir: 35 TL