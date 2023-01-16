Karşıyaka, en gollü haftasını yaşadı

Karşıyaka, hafta sonu oynanan maçta Nevşehir Belediyespor karşısında attığı 4 golle bu sezon en fazla gol attığı maçı yaşamış oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon oynadığı 6 maçta gol üretemedi. Kaf-Kaf, ligde 3. sırada yer almasına rağmen 22 golle ligde en fazla gol atan 9. takım konumunda bulunuyor.

İzmir temsilcisi, Nevşehir Belediyespor maçında bulduğu 4 golle bu sezon en fazla gol attığı maçı yaşadı. Karşıyaka, sezon başında oynanan 1922 Konyaspor maçındaki 3 gollü müsabakayı da geride bırakmış oldu.