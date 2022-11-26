Karşıyaka, 6 puanlık bir maça çıkıyor

Karşıyaka, 52 Orduspor müsabakasını kazanarak gelecek hafta evinde konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar, yarın aynı puandaki rakibi 52 Orduspor FK maçıyla adeta 6 puanlık bir maça çıkmış olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, hafta içinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızlı ekip, 68. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmayı 2-0 kazandı. İzmir temsilcisi, 52 Orduspor FK’nın averajla önüne geçerek tekrar 2’nci sıraya yerleşti. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu ise Karaköprü deplasmanında mağlup olarak 10 maçlık aradan sonra ligde kaybetti. Böylece Karşıyaka, liderle arasındaki puan farkını 5’e indirmiş oldu. İzmir temsilcisinin planı ise yarın 52 Orduspor FK karşısında galibiyet alarak gelecek hafta evinde ağırlayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına kayıpsız çıkmak. Karşıyaka, yarın aynı puanda olan rakibi 52 Ordu FK ile adeta 6 puanlık bir maça çıkmış olacak. Erman Güraçar ve öğrencileri zorlu maçı kazanarak rakibiyle arasını açmak istiyor. Öte yandan yeşil-kırmızılılarda Onur Kolay, Mustafa Aşan, Fatih Taşdelen, İhsan Furkan, Fatih Ergen ve Recep Türköz gibi önemli oyuncuların sakatlıklarını tamamen atlatması teknik ekibin yüzünü güldüren olay oldu.