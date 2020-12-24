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Karikatüristlerin davetine bir tepki de AK Partili Bekle’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mizah Festivali’nin bu akşamki bölümüne karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka’nın davet edilmiş olmasına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’den geldi. Bekle, iptal edilen etkinlikle ilgili, "Kutsal ve milli değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalamayız" dedi.

İZMİR 24.12.2020, 10:30
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Karikatüristlerin davetine bir tepki de AK Partili Bekle’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mizah Festivali’nin bu akşamki bölümüne karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka’nın davet edilmiş olmasına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’den geldi. Bekle, iptal edilen etkinlikle ilgili, "Kutsal ve milli değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalamayız" dedi.

Uluslararası İzmir Mizah Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” etkinliğine, tartışmaların odağındaki karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka gibi isimlerin katılacak olması siyasi çevrelerde ve özellikle sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in dün akşam Twitter hesabından iptal edildiğini duyurduğu etkinlikle ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de bir açıklama yaptı. Bekle, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin fikir özgürlüğü adı altında Türk ve İslam karşıtı isimleri davet etmesi kabul edilemez. Bu davranış özellikle milleti germek için önceden düşünülmüş bir hamledir. Milletimizin hassasiyetlerinin, kutsallarının göz ardı edilmesine seyirci kalamayız. Kutsallarımıza hakaret eden kişilerin adeta milletin değerleri ile alay edilircesine davet edilmesi nasıl bir tutumdur? İzmir sokaklarında gezen hangi vatandaşımız kutsal değerlerimizin ayaklar altına serilmesine razı gelir? Dünyada sanatçı mı kalmadı da her fırsatta Türk düşmanlığı ve İslam aleyhtarlığı ile ilgili pek çok karikatür çizmiş bir Fransız çizer ve bir İsrailli karikatürist özellikle davet ediliyor? İşiniz gücünüz bu milletin düşmanlarına pirim vermek midir? Bu yapılanlar bizim öz değerlerimizle ilgisi olmayan başka kirli dünyaların ürünüdür." diye tepki gösterdi.

Kendisinin de sanatçı kökenli bir aileden geldiğini ifade eden Bekle, "Daima sanat ve sanatçıyla anılan bir vekil olarak TBMM’de Roman toplumunun temsilcisiyim. Yanlış anlaşılmasın, ne İzmir Mizah Festivali’ne ne de birbirinden değerli birçok sanatçıya karşı bir tavrım yok, olmadı, olamaz da. Benim derdim Türk devletine ve milletine, inancına, İslamiyet’e karşı açıkça düşmanlık besleyen sözde sanatçılarladır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’e yönelik, "Biz İzmirlilerin çok hoş görülü insanlar olması sizi yanıltmasın. Biz vatanımıza, milletimize ve kutsallarımıza hakaret eden anlayışa sahip kişileri hoş görmeyiz" diye tepkisini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, hassasiyetleri sebebiyle Vali Yavuz Selim Köşger’e ve etkinliğin iptali için sosyal medyada tepki gösteren herkese teşekkür etti.
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